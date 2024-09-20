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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военным и госслужащим запретили использовать Telegram на служебных устройствах

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 10:10  •  4738 просмотра

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СНБО объявил о запрете Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных и работников критической инфраструктуры. Решение принято из-за угроз нацбезопасности, связанных с использованием мессенджера во время войны.

В Украине ограничат использование мессенджера Telegram для военных, госслужащих и работников критической инфраструктуры. Об этом заявили в СНБО, передает УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующее решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) во время заседания 19 сентября. 

Ключевой темой заседания было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram, особенно во время полномасштабной войны РФ против Украины.

Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и тому подобное.

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Также ключевой темой заседания было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram, особенно во время полномасштабной войны РФ против Украины.

С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры 

- резюмировали в СНБО. 

В то же время возможны и исключения - речь идет о лицах, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Дополнение

Значительное внимание участники заседания уделили обеспечению устойчивой работы мобильной связи и интернета в условиях военного положения. Компании сектора телекоммуникаций постоянно подвергаются кибератакам со стороны российских хакеров.

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Отмечается, что для улучшения взаимодействия в реагировании на такие угрозы участники поддержали инициативу по созданию в области центра обмена и анализа информации о киберугрозах с использованием лучших европейских практик, в частности по модели ISAC.

Кроме того, были рассмотрены вопросы и приняты решения по обеспечению непрерывной работы электронных коммуникационных сетей во время отключений электроэнергии.

Напомним,

Согласно опросу 54% украинцев выступают за ограничение и контроль Telegram, а не полный запрет. И лишь 9% украинцев считают, что мессенджер надо полностью запретить.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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