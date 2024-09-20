Військовим та держслужбовцям заборонили використовувати Telegram на службових пристроях
Київ • УНН
РНБО оголосила про заборону Telegram на службових пристроях держслужбовців, військових та працівників критичної інфраструктури. Рішення прийняте через загрози нацбезпеці, пов'язані з використанням месенджера під час війни.
В Україні обмежать використання месенджера Telegram для військових, держслужбовців та працівників критичної інфраструктури. Про це заявили в РНБО, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що відповідне рішення прийняв Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) під час засідання 19 вересня.
Ключовою темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера Telegram, особливо під час повномасштабної війни рф проти України.
Представники СБУ та ГШ ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.
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Також ключовою темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера Telegram, особливо під час повномасштабної війни рф проти України.
З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури
Водночас можливі й винятки - йдеться про осіб, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.
Доповнення
Значну увагу учасники засідання приділили забезпеченню сталої роботи мобільного зв'язку та інтернету в умовах воєнного стану. Компанії сектору телекомунікацій постійно зазнають кібератак з боку російських хакерів.
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Зазначається, що для покращення взаємодії у реагуванні на такі загрози учасники підтримали ініціативу щодо створення у галузі центру обміну та аналізу інформацією про кіберзагрози з використанням кращих європейських практик, зокрема за моделлю ISAC.
Крім того, було розглянуто питання та ухвалені рішення щодо забезпечення безперервної роботи електронних комунікаційних мереж під час відключень електроенергії.
Нагадаємо
Згідно з опитуванням 54% українців виступають за обмеження і контроль Telegram, а не повну заборону. І лише 9% українців вважають, що месенджер треба повністю заборонити.