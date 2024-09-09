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Більшість українців проти заборони Telegram - опитування

Більшість українців проти заборони Telegram - опитування

Київ • УНН

 • 10597 перегляди

71% українців вважають поширення російської дезінформації в соцмережах серйозною загрозою. 54% виступають за обмеження і контроль Telegram, а не повну заборону, згідно з опитуванням КМІС.

54% українців виступають за обмеження і контроль Telegram, а не повну заборону. І лише лише 9% українців  вважають, що месенджер треба повністю заборонити. Про це свідчать дані опитування КМІС, передає УНН

Деталі

Згідно з опитуванням, переважна більшість українців (71%) визнають, що поширення російської дезінформації та пропаганди в соціальних мережах є досить або навіть дуже серйозною загрозою. Водночас з них зараховують цю загрозу до однієї з найбільших – 33%, а решта 38% говорять, що ця загроза хоч і серйозна, але не є однією з найбільших.

Стверджують, що це не є значною загрозою або взагалі немає загроз – 23% 

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Наразі лише 9% українців одразу стверджують, що Telegram треба повністю заборонити. Водночас і лише 26% вважають, що його не варто жодним чином контролювати.

Натомість більшість українців (54%) вважають, що його не варто повністю забороняти, а треба запровадити певні обмеження і контроль – як-от блокування окремих каналів тощо.

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Зазначається, що навіть серед тих, хто вважає загрозу дуже серйозною, лише 15% виступають зараз за повну заборону Telegram в Україні.

Українцям, які наразі не підтримують повну заборону Telegram в Україні, ставилося додаткове запитання, чи вони підтримають заборону, якщо власники Телеграм відмовляться блокувати певні Telegram-канали. Кожному респонденту пропонували лише один з типів телеграм-каналів, які в гіпотетичному сценарії власники Telegram  відмовлялися блокувати. 

Буданов: Telegram - це загроза національній безпеці України07.09.24, 17:17 • 26088 переглядiв

Результати показали, що, у разі якщо власники Telegram  категорично відмовляються блокувати канали, що поширюють російську пропаганду і дезінформацію, то 60% українців підтримали би повну заборону Telegram (не підтримали би – 32%).

Водночас помітно вища підтримка заборони (на рівні переважної більшості суспільства), якщо власники Telegram не блокують канали, які використовуються російськими окупантами для зв’язку, а також якщо не блокують канали з поширення наркотиків. Так, у разі відмови блокувати канали російських окупантів, які використовуються для зв’язку, 71% підтримають заборону (не підтримають – 21%). У разі відмови блокувати канали з поширення наркотиків 70% підтримають заборону (не підтримають – 20%).

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Довідково 

Упродовж 1-6 вересня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про сприйняття українцями загроз безпеці від соціальних мереж та ставлення до заборони Telegram. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах, які підконтрольні  України, було опитано 1015 респондентів. Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах "воєнного часу", наводилися раніше КМІС. 

Глава Telegram обіцяє зробити месенджер безпечнішим06.09.24, 12:20 • 11869 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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