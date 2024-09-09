Большинство украинцев против запрета Telegram - опрос

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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71% украинцев считают распространение российской дезинформации в соцсетях серьезной угрозой. 54% выступают за ограничение и контроль Telegram, а не полный запрет, согласно опросу КМИС.

54% украинцев выступают за ограничение и контроль Telegram, а не полный запрет. И лишь лишь 9% украинцев считают, что мессенджер надо полностью запретить. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает УНН

Детали

Согласно опросу, подавляющее большинство украинцев (71%) признают, что распространение российской дезинформации и пропаганды в социальных сетях является достаточной или даже очень серьезной угрозой. В то же время из них причисляют эту угрозу к одной из крупнейших - 33%, а остальные 38% говорят, что эта угроза хоть и серьезная, но не является одной из крупнейших.

Утверждают, что это не является значительной угрозой или вообще нет угроз - 23%.

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Сейчас только 9% украинцев сразу утверждают, что Telegram надо полностью запретить. В то же время и только 26% считают, что его не стоит никоим образом контролировать.

Зато большинство украинцев (54%) считают, что его не стоит полностью запрещать, а надо ввести определенные ограничения и контроль - например, блокирование отдельных каналов и тому подобное.

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Отмечается, что даже среди тех, кто считает угрозу очень серьезной, лишь 15% выступают сейчас за полный запрет Telegram в Украине.

Украинцам, которые пока не поддерживают полный запрет Telegram в Украине, задавался дополнительный вопрос, поддержат ли они запрет, если владельцы Телеграмм откажутся блокировать определенные Telegram-каналы. Каждому респонденту предлагали только один из типов телеграмм-каналов, которые в гипотетическом сценарии владельцы Telegram  отказывались блокировать. 

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Результаты показали, что, в случае если владельцы Telegram  категорически отказываются блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду и дезинформацию, то 60% украинцев поддержали бы полный запрет Telegram (не поддержали бы - 32%).

В то же время заметно выше поддержка запрета (на уровне подавляющего большинства общества), если владельцы Telegram не блокируют каналы, которые используются российскими оккупантами для связи, а также если не блокируют каналы по распространению наркотиков. Так, в случае отказа блокировать каналы российских оккупантов, которые используются для связи, 71% поддержат запрет (не поддержат - 21%). В случае отказа блокировать каналы по распространению наркотиков 70% поддержат запрет (не поддержат - 20%).

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Справочно 

В течение 1-6 сентября 2024 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", в который по собственной инициативе добавил вопрос о восприятии украинцами угроз безопасности от социальных сетей и отношение к запрету Telegram.

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах, которые подконтрольны  Украины, было опрошено 1015 респондентов. Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Факторы, которые могут влиять на качество результатов в условиях "военного времени", приводились ранее КМИС. 

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