Буданов: Telegram - это угроза национальной безопасности Украины

Telegram стал основным источником получения информации для украинцев, но в то же время он является угрозой для национальной безопасности. Об этом сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в эфире «Радио Хартия», передает УНН.

Telegram стал основным источником получения информации, согласно официальным нашим исследованиям. Я не за то, чтобы его просто взять и закрыть. Это достаточно трудно сделать, но вполне возможно. Я выступаю за то, чтобы его «офизичить» все эти Telegram-каналы. Если ты хочешь освещать новости, пожалуйста, зарегистрируйся - говорит Буданов.

По его словам, это позволит владельцам каналов нести ответственность за распространение того или иного контента.

Я никогда не боялся этого сказать. Прямо говорю, Telegram - это угроза нашей национальной безопасности. Я это говорю абсолютно прямо, и мы это даже документально делали - заявил Буданов.

Глава ГУР МО подчеркнул, что технически сложнее заблокировать Telegram, чем российские соцсети «Одноклассники» и «Вконтакте», но это возможно. Он также отметил, что Twitter (X) не представляет угрозы для украинцев.

Напомним

Павел Дуров, глава Telegram, пообещал улучшить безопасность мессенджера после своего ареста во Франции. Он планирует усилить модерацию контента для борьбы с преступностью на платформе, которая насчитывает 950 млн пользователей. улучшить безопасность мессенджер