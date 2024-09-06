Глава Telegram обіцяє зробити месенджер безпечнішим
Київ • УНН
Павло Дуров, глава Telegram, пообіцяв покращити безпеку месенджера після свого арешту у Франції. Він планує посилити модерацію контенту для боротьби зі злочинністю на платформі, яка налічує 950 млн користувачів.
Через два тижні після арешту генерального директора Telegram Павла Дурова він обіцяє зробити більше для боротьби зі злочинністю на своїй платформі.
Пише УНН із посиланням на The Verge.
Після нещодавнього арешту генерального директора і засновника Павла Дурова, платформа Telegram, схоже, зробить крок щодо заходів модерації приватних чатів.
Дуров зробив свою першу публічну заяву після арешту, пообіцявши більше модерувати контент на платформі.
Різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили злочинцям зловживання нашою платформою. Саме тому я поставив собі за мету суттєво покращити ситуацію в цьому напрямку. Ми вже розпочали цей процес всередині компанії, і незабаром я поділюся з вами більш детальною інформацією про наш прогрес
Нагадаємо
Французька влада видала ордери на арешт Павла та Миколи Дурових у березні через відмову Telegram співпрацювати у розслідуванні сексуального насильства над дітьми. Це спровокувало дипломатичну бурю та обурення щодо свободи слова.
Після затримання Дурова: про претензії до Telegram заговорили ще сім країн29.08.24, 13:31 • 13522 перегляди