Павло Дуров вперше прокоментував затримання у Франції

Засновник Telegram Павло Дуров розповів вперше про затримання у Франції після прибуття до Парижа минулого місяця. Французька влада заявила, що він може нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми через відсутність відповідей на запити з боку компанії. Дуров зазначив, що така ситуація здивувала його з кількох причин, передає УНН.

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За словами дурова, Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає та відповідає на запити від правоохоронних органів. Ця інформація доступна у відкритому доступі.

Французька влада мала численні можливості зв'язатися з ним для отримання допомоги, оскільки він є громадянином Франції і часто відвідував французьке консульство в Дубаї. Раніше Дуров особисто допомагав створити гарячу лінію з Telegram для боротьби з тероризмом у Франції.

Дуров наголосив, що намагання покласти відповідальність за дії третіх осіб на платформі на керівника компанії є неправильним підходом. Це може стримувати інновації, якщо розробники будуть особисто відповідальні за можливе зловживання їхніми інструментами.

Дуров підкреслив складність пошуку балансу між конфіденційністю та безпекою, враховуючи місцеві та європейські закони. Він зазначив, що Telegram готовий залишити ринки, де вимоги регуляторів не відповідають принципам компанії. Це вже сталося в Росії та Ірані, коли Telegram відмовився надавати "ключі шифрування" та блокувати канали протестувальників.

Дуров визнав, що Telegram не є ідеальним і працює над поліпшенням. Платформа щодня видаляє мільйони шкідливих постів і каналів та публікує прозорі звіти. Проте, зростання кількості користувачів до 950 мільйонів створило додаткові виклики для безпеки, і Дуров поставив собі за мету значно покращити ситуацію в цьому питанні.

"Я сподіваюся, що події серпня призведуть до того, що Telegram і вся індустрія соціальних мереж стануть безпечнішими та сильнішими", — зазначив Дуров, подякувавши користувачам за підтримку.

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