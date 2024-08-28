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Франція видала ордер на арешт братів Дурових ще у березні - ЗМІ

Франція видала ордер на арешт братів Дурових ще у березні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 15086 перегляди

Французька влада видала ордери на арешт Павла та Миколи Дурових у березні через відмову Telegram співпрацювати у розслідуванні сексуального насильства над дітьми. Це спровокувало дипломатичну бурю та обурення щодо свободи слова.

Французька влада видала ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова, а також його брата-співзасновника Миколи ще в березні. Про це пише видання POLITICO, передає УНН.

"Французька влада видала ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та його брата-співзасновника Миколи в березні. Французьке таємне розслідування Telegram є ширшим і почалося на кілька місяців раніше, ніж було відомо раніше. Справа стосується відмови Telegram співпрацювати з розслідуванням французької поліції щодо сексуального насильства над дітьми", - пише видання.

Зазначається, що арешт Дурова спровокував дипломатичну бурю для французького уряду, а також глобальне обурення щодо свободи слова та винності платформ соціальних мереж за матеріали, які поширюють їхні користувачі.

"Ордери на арешт були видані після того, як платформа обміну повідомленнями "не відповіла" на попередній запит суду щодо ідентифікації користувача Telegram. Також наголошується на "майже повній відсутності співпраці Telegram" як з французькою, так і з європейською владою в інших випадках. Ордери на Павла та його брата Миколу, співзасновника платформи, видали 25 березня за звинуваченнями, серед яких "співучасть у зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи", - додає видання.

Нинішнє місцезнаходження Миколи Дурова невідоме.

Довідково

Микола Дуров був провідним розробником команди "ВКонтакті" до 2013 року. Разом зі своїм братом Павлом він заснував мессенджер Telegram та розробив протокол MTProto для Telegram 2013 року.

Також він обіймав посаду старшого наукового співробітника лабораторії алгебри Санкт-Петербурзького відділу Інституту математики ім. Стеклова РАН.

Нагадаємо

24 серпня Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, затримали в суботу ввечері в аеропорту Ле Бурже, що неподалік Парижа. Затримання відбулося близько 20:00 після того, як Дуров зійшов з приватного літака, що прилетів з Азербайджану.

26 серпня Паризький суд продовжив утримання під вартою засновника Telegram Павла Дурова до 96 годин.

Павло Башинський

Павло Башинський

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