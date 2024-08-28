Франция выдала ордер на арест братьев Дуровых еще в марте - СМИ

Французские власти выдали ордера на арест генерального директора Telegram Павла Дурова, а также его брата-соучредителя Николая еще в марте. Об этом пишет издание POLITICO, передает УНН.

"Французские власти выдали ордера на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата-соучредителя Николая в марте. Французское тайное расследование Telegram является более широким и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее. Дело касается отказа Telegram сотрудничать с расследованием французской полиции относительно сексуального насилия над детьми", - пишет издание.

Отмечается, что арест Дурова спровоцировал дипломатическую бурю для французского правительства, а также глобальное возмущение относительно свободы слова и виновности платформ социальных сетей за материалы, которые распространяют их пользователи.

"Ордера на арест были выданы после того, как платформа обмена сообщениями "не ответила" на предыдущий запрос суда относительно идентификации пользователя Telegram. Также отмечается "почти полное отсутствие сотрудничества Telegram" как с французскими, так и с европейскими властями в других случаях. Ордера на Павла и его брата Николая, соучредителя платформы, выдали 25 марта по обвинениям, среди которых "соучастие в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы", - добавляет издание.

Нынешнее местонахождение Николая Дурова неизвестно.

Справка

Николай Дуров был ведущим разработчиком команды "ВКонтакте" до 2013 года. Вместе со своим братом Павлом он основал мессенджер Telegram и разработал протокол MTProto для Telegram в 2013 году.

Также он занимал должность старшего научного сотрудника лаборатории алгебры Санкт-Петербургского отдела Института математики им. Стеклова РАН.

Напомним

24 августа Павла Дурова, основателя и генерального директора мессенджера Telegram, задержали в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже, недалеко от Парижа. Задержание произошло около 20:00 после того, как Дуров сошел с частного самолета, прилетевшего из Азербайджана.

26 августа Парижский суд продлил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова до 96 часов.