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Суд у Франції продовжив арешт Павла Дурова ще на 48 годин

Суд у Франції продовжив арешт Павла Дурова ще на 48 годин

Київ • УНН

 • 21648 перегляди

Паризький суд продовжив утримання під вартою засновника Telegram Павла Дурова до 96 годин. Дурова затримали 24 серпня в аеропорту Парижа за підозрою у причетності до тероризму, шахрайства та наркоторгівлі.

Сьогодні ввечері суддя паризького суду продовжив утримання під вартою творця Telegram Павла Дурова ще на 48 годин, повідомили La Provence та AFP, передає УНН.

Деталі

Тепер термін встановлений о 96 годині, після якого суддя має ухвалити рішення про долю затриманого. Або йому висунуть звинувачення, або випустять на волю.

Теоретично в особливо важких випадках (торгівля наркотиками, тероризм) утримання під вартою може бути доведено до 120 чи 144 годин. Після цього, навіть після ухвалення судом рішення про звільнення, ще до 20 годин тримання у приміщенні кримінальної поліції можуть бути додані за необхідності доставки затриманого до суду.

Павла Дурова, який має французьке громадянство, був затриманий у паризькому аеропорту ввечері 24 серпня. За даними французьких ЗМІ, слідство через відсутність у Telegram модерації вважає підприємця причетним до злочинів, пов'язаних із тероризмом, шахрайством та наркоторгівлею. Прокуратура Парижа пообіцяла прокоментувати ситуацію 26 серпня.

Telegram прокоментував затримання свого засновника Павла Дурова25.08.24, 23:39 • 18911 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НПНовини СвітуТехнології

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