Telegram прокоментував затримання свого засновника Павла Дурова
Київ • УНН
Telegram заперечує повідомлення про затримання засновника Павла Дурова в Парижі. Компанія заявляє про дотримання законів ЄС та відкидає звинувачення у недостатній модерації контенту.
Месенджер Telegram опублікував офіційну заяву у відповідь на повідомлення про затримання його засновника Павла Дурова в Парижі. Представники платформи підкреслили, що компанія дотримується всіх законів Європейського Союзу, зокрема Закону про цифрові послуги, і наголосили, що Дурову "немає чого приховувати", передає УНН.
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Telegram також заявив, що їхня модерація контенту відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється. Компанія назвала абсурдними звинувачення щодо відповідальності платформи або її власника за зловживання сервісом з боку користувачів.
Інцидент із затриманням Дурова став відомим після повідомлення французького телеканалу TF1, який заявив, що засновника Telegram затримали в паризькому аеропорту через звинувачення, пов'язані з недостатньою модерацією на платформі.
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