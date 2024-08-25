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Вартість криптовалюти Дурова впала після його арешту у Франції

Вартість криптовалюти Дурова впала після його арешту у Франції

Київ • УНН

 • 39633 перегляди

Вартість криптовалюти Toncoin знизилась більш ніж на 15% після арешту засновника Telegram Павла Дурова у Франції. Дурову можуть бути пред'явлені звинувачення у тероризмі, торгівлі наркотиками та інших злочинах.

Криптовалюта Toncoin знижувалась більш ніж на 15% на тлі арешту засновника Telegram Павла Дурова у Франції . Про це свідчать дані Binance, передає УНН.

Деталі

Виплати криптовалюти відбуваються у Telegram. За даними Binance, TON звалився на 11,01%, до $6,04. На 00:08 криптовалюта впала на 15,61%, до $5,78. До 00:25 мск TON уповільнив падіння і був на позначці $5,9 (-12,2%).

24 серпня засновника соціальної мережі Telegram Павла Дурова заарештували у Франції. Бізнесмена було затримано близько 20:00 (21:00 за київським часом), коли він виходив зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу аеропорту Ле Бурже . Засновника Telegram супроводжували його охоронець та жінка. Зазначається, що Дуров прибув до Франції з  Азербайджану .

Основна претензія влади Франції до Telegram та Дурова — зашифровані повідомлення в месенджері. Дурову можуть бути пред'явлені звинувачення, у тому числі у тероризмі, торгівлі наркотиками, шахрайстві та відмиванні грошей. Французькі ЗМІ повідомили, що Дурову загрожує до 20 років ув'язнення.

Такер Карлсон зробив заяву після арешту Павла Дурова у Франції25.08.24, 02:57 • 23751 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НПНовини Світу

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