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Такер Карлсон зробив заяву після арешту Павла Дурова у Франції

Такер Карлсон зробив заяву після арешту Павла Дурова у Франції

Київ • УНН

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Американський журналіст Такер Карлсон прокоментував арешт засновника Telegram Павла Дурова у Франції. Він назвав це попередженням власникам, які відмовляються цензурувати правду за наказом влади.

Арешт засновника Telegram Павла Дурова у Франції є попередженням будь-якому власнику, який відмовляється цензурувати правду за наказом та розвідувальними службами. Про це у своєму Telegram-каналі написав американський журналіст Такер Карлсон, передає УНН.

Деталі

Журналіст закликав звільнити засновника Telegram.

"Це не Путін заарештував його через те, що він дав громадськості свободу слова. Це західна країна, союзник адміністрації Байдена та активний член НАТО , замкнула його", - додав Карлсон.

17 квітня Карлсон опублікував інтерв'ю з Дуровим. Їхня зустріч пройшла в офісі Дурова в  Дубаї . Під час інтерв'ю бізнесмен заявив, що не вірить у безпеку платформ, розроблених у  США . Карлсон же зазначив, що у Штатах шпигунство виправдовують безпекою. Співзасновник Telegram також заявив про надмірну увагу ФБР та інших американських служб безпеки.

Нагадаємо

24 серпня засновника соціальної мережі Telegram Павла Дурова заарештували у Франції. Бізнесмена було затримано близько 20 години (21:00 за київським часом), коли він виходив зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу аеропорту Ле Бурже . Засновника Telegram супроводжували його охоронець та жінка. Зазначається, що Дуров прибув прямо з  Азербайджану . На нього було видано ордер на обшук. TF-1 повідомляв, що Дурову загрожує до 20 років ув'язнення.

Дуров заявив, що у Telegram заблокували десятки тисяч повідомлень із закликами до терактів28.03.24, 21:34 • 28438 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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