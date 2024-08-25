Такер Карлсон зробив заяву після арешту Павла Дурова у Франції

Арешт засновника Telegram Павла Дурова у Франції є попередженням будь-якому власнику, який відмовляється цензурувати правду за наказом та розвідувальними службами. Про це у своєму Telegram-каналі написав американський журналіст Такер Карлсон, передає УНН.

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Журналіст закликав звільнити засновника Telegram.

"Це не Путін заарештував його через те, що він дав громадськості свободу слова. Це західна країна, союзник адміністрації Байдена та активний член НАТО , замкнула його", - додав Карлсон.

17 квітня Карлсон опублікував інтерв'ю з Дуровим. Їхня зустріч пройшла в офісі Дурова в Дубаї . Під час інтерв'ю бізнесмен заявив, що не вірить у безпеку платформ, розроблених у США . Карлсон же зазначив, що у Штатах шпигунство виправдовують безпекою. Співзасновник Telegram також заявив про надмірну увагу ФБР та інших американських служб безпеки.

Нагадаємо

24 серпня засновника соціальної мережі Telegram Павла Дурова заарештували у Франції. Бізнесмена було затримано близько 20 години (21:00 за київським часом), коли він виходив зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу аеропорту Ле Бурже . Засновника Telegram супроводжували його охоронець та жінка. Зазначається, що Дуров прибув прямо з Азербайджану . На нього було видано ордер на обшук. TF-1 повідомляв, що Дурову загрожує до 20 років ув'язнення.

Дуров заявив, що у Telegram заблокували десятки тисяч повідомлень із закликами до терактів