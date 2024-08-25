Такер Карлсон сделал заявление после ареста Павла Дурова во Франции
Киев • УНН
Американский журналист Такер Карлсон прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Он назвал это предупреждением владельцам, которые отказываются цензурировать правду по приказу властей.
Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции является предупреждением любому владельцу, который отказывается цензурировать правду по приказу и разведывательными службами. Об этом в своем Telegram-канале написал американский журналист Такер Карлсон, передает УНН.
Детали
Журналист призвал уволить основателя Telegram.
«Это не Путин арестовал его из-за того, что он дал общественности свободу слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его», - добавил Карлсон.
17 апреля Карлсон опубликовал интервью с Дуровым. Их встреча прошла в офисе Дурова в Дубае . Во время интервью бизнесмен заявил, что не верит в безопасность платформ, разработанных в США . Карлсон же отметил, что в Штатах шпионаж оправдывают безопасностью. Сооснователь Telegram также заявил о чрезмерном внимании ФБР и других американских служб безопасности.
Напомним,
24 августа основателя социальной сети Telegram Павла Дурова арестовали во Франции. Бизнесмен был задержан около 20 часов (21:00 по киевскому времени), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его охранник и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл прямо из Азербайджана . На него был выдан ордер на обыск. TF-1 сообщал, что Дурову грозит до 20 лет заключения.
Дуров заявив, що у Telegram заблокували десятки тисяч повідомлень із закликами до терактів28 марта 2024, 19:34 • 28206 просмотров