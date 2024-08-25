Такер Карлсон сделал заявление после ареста Павла Дурова во Франции

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции является предупреждением любому владельцу, который отказывается цензурировать правду по приказу и разведывательными службами. Об этом в своем Telegram-канале написал американский журналист Такер Карлсон, передает УНН.

Детали

Журналист призвал уволить основателя Telegram.

«Это не Путин арестовал его из-за того, что он дал общественности свободу слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его», - добавил Карлсон.

17 апреля Карлсон опубликовал интервью с Дуровым. Их встреча прошла в офисе Дурова в Дубае . Во время интервью бизнесмен заявил, что не верит в безопасность платформ, разработанных в США . Карлсон же отметил, что в Штатах шпионаж оправдывают безопасностью. Сооснователь Telegram также заявил о чрезмерном внимании ФБР и других американских служб безопасности.

Напомним,

24 августа основателя социальной сети Telegram Павла Дурова арестовали во Франции. Бизнесмен был задержан около 20 часов (21:00 по киевскому времени), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его охранник и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл прямо из Азербайджана . На него был выдан ордер на обыск. TF-1 сообщал, что Дурову грозит до 20 лет заключения.

Дуров заявив, що у Telegram заблокували десятки тисяч повідомлень із закликами до терактів