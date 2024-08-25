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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стоимость криптовалюты Дурова упала после его ареста во Франции

Стоимость криптовалюты Дурова упала после его ареста во Франции

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 00:19  •  2542 просмотра

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Стоимость криптовалюты Toncoin снизилась более чем на 15% после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Дурову могут быть предъявлены обвинения в терроризме, торговле наркотиками и других преступлениях.

Криптовалюта Toncoin снижалась более чем на 15% на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом свидетельствуют данные Binance, передает УНН.

Детали

Выплаты криптовалюты происходят в Telegram. По данным Binance, TON рухнул на 11,01%, до $6,04. На 00:08 криптовалюта упала на 15,61%, до $5,78. К 00:25 мск TON замедлил падение и был на отметке $5,9 (-12,2%).

24 августа основателя социальной сети Telegram Павла Дурова арестовали во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 по киевскому времени), когда он выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Основателя Telegram сопровождали его охранник и женщина. Отмечается, что Дуров прибыл во Францию из  Азербайджана .

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову - зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет заключения.

Такер Карлсон зробив заяву після арешту Павла Дурова у Франції24 августа 2024, 23:57 • 2205 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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