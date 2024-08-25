Telegram прокомментировал задержание своего основателя Павла Дурова

Мессенджер Telegram опубликовал официальное заявление в ответ на сообщение о задержании его основателя Павла Дурова в Париже. Представители платформы подчеркнули, что компания соблюдает все законы Европейского Союза, в частности Закон о цифровых услугах, и отметили, что Дурову «нечего скрывать», передает УНН.

Детали

Telegram также заявил, что их модерация контента соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Компания назвала абсурдными обвинения относительно ответственности платформы или ее владельца за злоупотребление сервисом со стороны пользователей.

Инцидент с задержанием Дурова стал известен после сообщения французского телеканала TF1, который заявил, что основателя Telegram задержали в парижском аэропорту из-за обвинений, связанных с недостаточной модерацией на платформе.

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