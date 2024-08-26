Суд во Франции продлил арест Павла Дурова еще на 48 часов

Сегодня вечером судья парижского суда продлил содержание под стражей создателя Telegram Павла Дурова еще на 48 часов, сообщили La Provence и AFP, передает УНН.

Детали

Теперь срок установлен в 96 часов, после которого судья должен принять решение о судьбе задержанного. Либо ему предъявят обвинение, либо выпустят на свободу.

Теоретически в особо тяжелых случаях (торговля наркотиками, терроризм) содержание под стражей может быть доведено до 120 или 144 часов. После этого, даже после принятия судом решения об освобождении, еще до 20 часов содержания в помещении криминальной полиции могут быть добавлены при необходимости доставки задержанного в суд.

Павла Дурова, который имеет французское гражданство, был задержан в парижском аэропорту вечером 24 августа. По данным французских СМИ, следствие из-за отсутствия в Telegram модерации считает предпринимателя причастным к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством и наркоторговлей. Прокуратура Парижа пообещала прокомментировать ситуацию 26 августа.

Telegram прокоментував затримання свого засновника Павла Дурова