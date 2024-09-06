Павел Дуров впервые прокомментировал задержание во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал впервые о задержании во Франции после прибытия в Париж в прошлом месяце. Французские власти заявили, что он может нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми из-за отсутствия ответов на запросы со стороны компании. Дуров отметил, что такая ситуация удивила его по нескольким причинам, передает УНН.

Детали

По словам Дурова, Telegram имеет официального представителя в ЕС, который принимает и отвечает на запросы от правоохранительных органов. Эта информация доступна в открытом доступе.

Французские власти имели многочисленные возможности связаться с ним для получения помощи, поскольку он является гражданином Франции и часто посещал французское консульство в Дубае. Ранее Дуров лично помогал создать горячую линию по Telegram для борьбы с терроризмом во Франции.

Дуров отметил, что попытки возложить ответственность за действия третьих лиц на платформе на руководителя компании является неправильным подходом. Это может сдерживать инновации, если разработчики будут лично ответственны за возможное злоупотребление их инструментами.

Дуров подчеркнул сложность поиска баланса между конфиденциальностью и безопасностью, учитывая местные и европейские законы. Он отметил, что Telegram готов покинуть рынки, где требования регуляторов не соответствуют принципам компании. Это уже произошло в России и Иране, когда Telegram отказался предоставлять «ключи шифрования» и блокировать каналы протестующих.

Дуров признал, что Telegram не является идеальным и работает над улучшением. Платформа ежедневно удаляет миллионы вредных постов и каналов и публикует прозрачные отчеты. Однако, рост количества пользователей до 950 миллионов создал дополнительные вызовы для безопасности, и Дуров поставил себе цель значительно улучшить ситуацию в этом вопросе.

«Я надеюсь, что события августа приведут к тому, что Telegram и вся индустрия социальных сетей станут безопаснее и сильнее», - отметил Дуров, поблагодарив пользователей за поддержку.

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