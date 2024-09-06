Глава Telegram обещает сделать мессенджер более безопасным

Через две недели после ареста генерального директора Telegram Павла Дурова он обещает сделать больше для борьбы с преступностью на своей платформе.

Пишет УНН со ссылкой на The Verge.

После недавнего ареста генерального директора и основателя Павла Дурова, платформа Telegram, похоже, сделает шаг в отношении мер модерации частных чатов.

Дуров сделал свое первое публичное заявление после ареста, пообещав больше модерировать контент на платформе.

Резкое увеличение количества пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили преступникам злоупотребление нашей платформой. Именно поэтому я поставил себе цель существенно улучшить ситуацию в этом направлении. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и вскоре я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе - написал он в заявлении, распространенном в четверг.

Напомним,

Французские власти видали ордера на арест Павла и Николая Дуровых в марте из-за отказа Telegram сотрудничать в расследовании сексуального насилия над детьми. Это спровоцировало дипломатическую бурю и возмущение свободой слова.

Після затримання Дурова: про претензії до Telegram заговорили ще сім країн