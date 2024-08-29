После задержания Дурова: о претензиях к Telegram заговорили еще семь стран

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Индонезия, Индия, Турция и другие страны рассматривают возможность блокировки Telegram из-за распространения незаконного контента. Мессенджер обвиняют в недостаточной модерации и сотрудничестве с властями.

После Франции, которая задержала основателя Telegram Павла Дурова, о претензиях к мессенджеру заявили еще в семи странах мира. Об этом пишет The Moscow Times, передает УНН.

Детали

В частности, министр коммуникаций и информации Индонезии Бури Ари Сетиади заявил, что страна рассматривает возможность блокировки Telegram, поскольку он используется для распространения порнографии и продвижения азартных игр.

Министр также обратил внимание, что, несмотря на предыдущие заверения Telegram, обещанные улучшения в модерации контента и решения проблем до сих пор не реализованы.

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Одновременно проверку соцсети начинают в других странах. МВД Индии начало расследование в отношении Telegram, «чтобы выяснить, нарушает ли мессенджер индийское законодательство», сообщил источник агентства PTI. 

Кроме того, Telegram получил предупреждение о возможной блокировке от Турции, власти которой обнаружили, что мессенджер активно используется злоумышленниками для «продажи наркотиков, пропаганды проституции, азартных игр и распространения детской порнографии»  

В свою очередь Германия, Дания и Швеция выразили собственные претензии к Telegram. Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что «очень хотел бы» заблокировать сервисы с шифрованием сообщений, поскольку из-за них становится все труднее ловить преступников, но «это пока юридически невозможно».

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По его словам, многие злоумышленники используют Telegram и подобные мессенджеры для вербовки новых «рекрутов». 

Вместе с тем,  заместитель главы немецкого Федерального ведомства по охране конституции Зинан Зелен обвинил мессенджер в недостаточном сотрудничестве с властями. По его словам, особенно сильно это проявляется, когда заходит речь о противодействии исламистскому терроризму или правому экстремизму.  

Также претензии к мессенджеру возникли у Южной Кореи после того, как местные СМИ обнаружили чаты и каналы с фейковым контентом сексуального характера с участием южнокорейских женщин.

Напомним,

Павел Дуров взят под судебный надзор во Франции и ему запрещено покидать страну. Ему придется внести залог в 5 млн евро и отмечаться в полиции дважды в неделю из-за обвинений в 6 правонарушениях.

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Владимир Омельченко

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