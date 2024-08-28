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Засновника Telegram Павла Дурова взято під судовий нагляд у Франції

Засновника Telegram Павла Дурова взято під судовий нагляд у Франції

Київ • УНН

 • 20804 перегляди

Павла Дурова взято під судовий нагляд у Франції та заборонено залишати країну. Йому доведеться внести заставу в 5 млн євро та відзначатися у поліції двічі на тиждень через звинувачення у 6 правопорушеннях.

Засновника Telegram Павла Дурова взяли під судовий нагляд у Франції. Про це повідомляє Прокуратура Парижа, передає УНН.

Деталі

Засновника месенджера Telegram Павла Дурова взято під судовий нагляд у Франції та заборонено залишати територію країни. Окрім цього, Дурову доведеться внести заставу у розмірі 5 мільйонів євро. Після звільнення під заставу він буде зобов'язаний відзначатися у поліції двічі на тиждень.

За інформацією, розслідування щодо керівництва Telegram було розпочато через "відсутність відповідей" на запити судових інстанцій. У Франції Дурова звинуватили у шести з 12 озвучених раніше правопорушень, включаючи відмову від співпраці з владою.

Нагадаємо

Дуров був затриманий 24 серпня, коли його приватний літак приземлився в аеропорту Ле Бурже. У Франції його звинувачують у 12 злочинах, включаючи незаконний обіг наркотиків, злочини проти дітей та шахрайство, через недостатню модерацію в Telegram.

Згідно з повідомленнями, за сукупністю інкримінованих злочинів Дурову може загрожувати до 20 років ув'язнення.

Суд у Франції продовжив арешт Павла Дурова ще на 48 годин26.08.24, 01:17 • 21648 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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