Основатель Telegram Павел Дуров взят под судебный надзор во Франции

Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор во Франции. Об этом сообщает Прокуратура Парижа, передает УНН.

Детали

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор во Франции и запретили покидать территорию страны. Кроме этого, Дурову придется внести залог в размере 5 миллионов евро. После освобождения под залог он будет обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.

По информации, расследование в отношении руководства Telegram было начато из-за "отсутствия ответов" на запросы судебных инстанций. Во Франции Дурова обвинили в шести из 12 озвученных ранее правонарушений, включая отказ от сотрудничества с властями.

Напомним

Дуров был задержан 24 августа, когда его частный самолет приземлился в аэропорту Ле Бурже. Во Франции его обвиняют в 12 преступлениях, включая незаконный оборот наркотиков, преступления против детей и мошенничество, из-за недостаточной модерации в Telegram.

Согласно сообщениям, по совокупности инкриминируемых преступлений Дурову может грозить до 20 лет заключения.

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