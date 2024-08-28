Основатель Telegram Павел Дуров взят под судебный надзор во Франции
Киев • УНН
Павел Дуров взят под судебный надзор во Франции и запрещено покидать страну. Ему придется внести залог в 5 млн евро и отмечаться в полиции дважды в неделю из-за обвинения в 6 правонарушениях.
Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор во Франции. Об этом сообщает Прокуратура Парижа, передает УНН.
Детали
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор во Франции и запретили покидать территорию страны. Кроме этого, Дурову придется внести залог в размере 5 миллионов евро. После освобождения под залог он будет обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.
По информации, расследование в отношении руководства Telegram было начато из-за "отсутствия ответов" на запросы судебных инстанций. Во Франции Дурова обвинили в шести из 12 озвученных ранее правонарушений, включая отказ от сотрудничества с властями.
Напомним
Дуров был задержан 24 августа, когда его частный самолет приземлился в аэропорту Ле Бурже. Во Франции его обвиняют в 12 преступлениях, включая незаконный оборот наркотиков, преступления против детей и мошенничество, из-за недостаточной модерации в Telegram.
Согласно сообщениям, по совокупности инкриминируемых преступлений Дурову может грозить до 20 лет заключения.
Суд у Франції продовжив арешт Павла Дурова ще на 48 годин25 августа 2024, 22:17 • 20908 просмотров