В госдуме заявили, что Telegram активно сотрудничает с российскими силовиками - росСМИ

Администрация платформы Telegram и ее владелец Павел Дуров активно сотрудничают с российскими правоохранительными органами. Об этом в комментариях росСМИ заявил председатель комитета госдумы по молодежной политике Артем Метелев, передает УНН.

Детали

По словам российского депутата, мессенджер работает в рамках российского законодательства.

И администрация Telegram, и сам Павел Дуров всегда очень быстро реагируют - мы это видим просто - на происшествия, сотрудничают с правоохранительными органами, в том числе блокируют запрещенный контент - заявил глава комитета госдумы по молодежной политике.

Он добавил, что в Центр защиты прав молодежи "регулярно поступают обращения с просьбой заблокировать тот или иной канал, живодерский и так далее".

В свою очередь администраторы мессенджера "идут на встречу" и блокируют такой контент.

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Дополнение

Комментируя вероятность того, что виновники террора в "крокус сити" были завербованы в Telegram Метелев подчеркнул, что проблемы не в платформе.

Ну, не в Telegram террористы бы вербовали (наемников), вербовали они бы в WhatsApp или где-то еще. Здесь надо работать над профилактикой, над алгоритмами, я уверен, что спецслужбы этим занимаются - подчеркнул российский депутат.

Напомним,

Представитель кремля Дмитрий Песков предупредил генерального директора Telegram, что платформа все чаще используется террористами в своих целях, но россия пока не планирует ее запрещать, хотя и ожидает большего внимания со стороны Павла Дурова.