В госдуме заявили, что Telegram активно сотрудничает с российскими силовиками - росСМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  88612 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  61507 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  81730 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  135887 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  139954 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143186 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152149 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127182 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139891 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126572 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  544784 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  496292 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  510910 просмотра

В госдуме заявили, что Telegram активно сотрудничает с российскими силовиками - росСМИ

Председатель комитета государственной думы рф по молодежной политике заявил, что платформа Telegram и ее владелец Павел Дуров активно сотрудничают с российскими правоохранительными органами, оперативно реагируя на инциденты и блокируя запрещенный контент в рамках российского законодательства.

Новости Мира •   •  6126 просмотра
В госдуме заявили, что Telegram активно сотрудничает с российскими силовиками - росСМИ

Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте

По словам Президента Владимира Зеленского, Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте, но она не в состоянии отразить еще одно крупное российское наступление.

Война •   •  8700 просмотра
Зеленский: Украина смогла стабилизировать ситуацию на фронте

Теракт в подмосковном "Крокусе": в ск рф сделали еще одно заявление об "украинском следе"

российское следствие утверждает, что задержало еще одного подозреваемого в причастности к теракту в "Крокус Сити", утверждая, что нападавшие якобы получили деньги и криптовалюту из Украины для финансирования преступления, хотя США отрицают причастность Украины и не предоставили никаких доказательств.

Криминал и ЧП •   •  6821 просмотра
Теракт в подмосковном "Крокусе": в ск рф сделали еще одно заявление об "украинском следе"

Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным потерям на таможне - Марченко

Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным убыткам на украинской таможне, которые, по словам министра финансов Сергея Марченко, только в ноябре составили 9 миллиардов гривен.

Экономика •   •  9413 просмотра
Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным потерям на таможне - Марченко

В 2022 году домохозяйства ежедневно выбрасывали более 1 миллиарда порций пищи - отчет ООН

В 2022 году домохозяйства выбрасывали более 1 миллиарда блюд в день, тогда как 783 миллиона человек голодали, а треть человечества сталкивалась с проблемой продовольственной безопасности. Об этом сообщается в отчете ООН об индексе пищевых отходов за 2024 год.

Новости Мира •   •  5938 просмотра
В 2022 году домохозяйства ежедневно выбрасывали более 1 миллиарда порций пищи - отчет ООН

На заседании Совета Украина-НАТО союзники подтвердили свою готовность усилить оборону Украины

На заседании Совета Украина - НАТО члены Альянса подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины от эскалации воздушных ударов со стороны россии.

Война •   •  8502 просмотра
На заседании Совета Украина-НАТО союзники подтвердили свою готовность усилить оборону Украины

Фейковый сайт приглашает французов "присоединиться к Украине": министерство ВС Франции предостерегло

Министерство ВС Франции предупреждает о фейковом сайте "Присоединяйся к Украине", целью которого является проведение дезинформационной кампании, направленной на граждан Франции.

Новости Мира •   •  6285 просмотра
Фейковый сайт приглашает французов "присоединиться к Украине": министерство ВС Франции предостерегло

В оккупированном Крыму российские военные сбили собственный самолет - соцсети

российские военные, вероятно, сбили собственный самолет, взлетавший с аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму, при этом пилот, как сообщается, благополучно катапультировался.

Война •   •  8370 просмотра
В оккупированном Крыму российские военные сбили собственный самолет - соцсети

Высокая вероятность ударов "Цирконом": россияне в Крыму развернули пусковые установки "Бастион" - СМИ

Во временно оккупированном Крыму россияне, вероятно, разместили пусковые установки "Бастион": 2 на мысе Тарханкут и 1 на мысе Фиолент, что повышает высокую вероятность использования ракет "Оникс" или "Циркон" в течение следующих 12 часов.

Война •   •  8853 просмотра
Высокая вероятность ударов "Цирконом": россияне в Крыму развернули пусковые установки "Бастион" - СМИ

Интернет-магазин по продаже огнестрельного оружия: полиция Житомирщины разоблачила студента

18-летний парень из Харьковской области переделывал и незаконно продавал огнестрельное оружие по всей Украине.

Криминал и ЧП •   •  7260 просмотра
Интернет-магазин по продаже огнестрельного оружия: полиция Житомирщины разоблачила студента