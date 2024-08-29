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Після затримання Дурова: про претензії до Telegram заговорили ще сім країн

Після затримання Дурова: про претензії до Telegram заговорили ще сім країн

Київ • УНН

 • 13522 перегляди

Індонезія, Індія, Туреччина та інші країни розглядають можливість блокування Telegram через поширення незаконного контенту. Месенджер звинувачують у недостатній модерації та співпраці з владою.

Після Франції, яка затримала засновника Telegram Павла Дурова, про претензії до месенджера заявили ще в семи країнах світу. Про це пише The Moscow Times, передає УНН.

Деталі

Зокрема, міністр комунікацій та інформації Індонезії Бурі Арі Сетіаді заявив, що країна розглядає можливість блокування Telegram, оскільки він використовується для поширення порнографії та просування азартних ігор.

Міністр також звернув увагу, що, попри попередні запевнення Telegram, обіцяні покращення в модерації контенту та розв'язання проблем досі не реалізовані.

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Одночасно перевірку соцмережі розпочинають в інших країнах. МВС Індії розпочало розслідування щодо Telegram, "щоб з'ясувати, чи порушує месенджер індійське законодавство", повідомило джерело агентства PTI. 

Крім того, Telegram отримав попередження про можливе блокування від Туреччини, влада якої виявила, що месенджер активно використовується зловмисниками для "продажу наркотиків, пропаганди проституції, азартних ігор та поширення дитячої порнографії"  

Своєю чергою Німеччина, Данія та Швеція висловили власні претензії до Telegram. Міністр юстиції Данії Петер Хуммельгор заявив, що "дуже хотів би" заблокувати сервіси із шифруванням повідомлень, оскільки через них стає все важче ловити злочинців, але "це поки що юридично неможливо".

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За його словами, багато зловмисників використовують Telegram та подібні месенджери для вербування нових "рекрутів". 

Разом з тим,  заступник голови німецького Федерального відомства з охорони конституції Зінан Зелен звинуватив месенджер у недостатній співпраці з владою. За його словами, особливо сильно це проявляється, коли заходить мова про протидію ісламістському тероризму чи правому екстремізму.  

Також претензії до месенджера виникли у Південної Кореї після того, як місцеві ЗМІ виявили чати та канали з фейковим контентом сексуального характеру за участю південнокорейських жінок.

Нагадаємо

Павла Дурова взято під судовий нагляд у Франції та заборонено залишати країну. Йому доведеться внести заставу в 5 млн євро та відзначатися у поліції двічі на тиждень через звинувачення у 6 правопорушеннях.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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