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Зеленський: затримання Дурова не впливає на роботу Telegram в Україні

Київ • УНН

 • 18226 перегляди

Президент Зеленський заявив, що затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції не вплине на роботу додатка в Україні. Політика України в таких питаннях узгоджуватиметься з країнами ЄС.

Президент Володимир Зеленський розповів, що затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції, ніяк не вплине на роботу додатка в Україні. Про це він розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Не знаю деталі цієї справи, скажу відверто. І, думаю, що ніхто не знає. Але на сьогодні його затримання (засновника Telegram Павла Дурова – ред.) не впливає на те, що Telegram працює в Україні

- заявив Зеленський.

Він каже, що політика України "в таких сенситивних питаннях" буде узгоджуватися з відповідною політикою країн ЄС.

Нагадаємо

Засновника Telegram Павла Дурова затримали 24 серпня в аеропорту Парижа за підозрою у причетності до тероризму, шахрайства та наркоторгівлі.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ПолітикаТехнології

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