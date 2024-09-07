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Буданов: Telegram - це загроза національній безпеці України

Буданов: Telegram - це загроза національній безпеці України

Київ • УНН

 • 26088 перегляди

Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Telegram став основним джерелом інформації для українців, але водночас є загрозою нацбезпеці. Він пропонує "офізичити" Telegram-канали, щоб власники несли відповідальність за контент.

Telegram став основним джерелом отримання інформації для українців, але водночас він є загрозою для національної безпеки. Про це сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов в ефірі "Радіо Хартія", передає УНН

Telegram став основним джерелом отримання інформації, згідно з офіційними нашими дослідженнями. Я не за те, щоб його просто взяти і закрити. Це досить важко зробити, але цілком можливо. Я виступаю за те, щоб його "офізичити" всі ці Telegram-канали. Якщо ти хочеш висвітлювати новини, будь ласка, зареєструйся

— каже Буданов. 

За його словами, це дозволить власникам каналів нести відповідальність за поширення того чи іншого контенту.  

Я ніколи не боявся цього сказати. Прямо кажу, Telegram - це загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили

 - заявив Буданов.

Очільник ГУР МО підкреслив, що технічно складніше заблокувати Telegram, ніж російські соцмережі "Одноклассники" та "Вконтакте", але це можливо. Він також зауважив, що Twitter (X) не становить загрози для українців.

Нагадаємо 

Павло Дуров, глава Telegram, пообіцяв покращити безпеку месенджера після свого арешту у Франції. Він планує посилити модерацію контенту для боротьби зі злочинністю на платформі, яка налічує 950 млн користувачів. кращити безпеку месенджер

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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