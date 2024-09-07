Буданов: Telegram - це загроза національній безпеці України

Telegram став основним джерелом отримання інформації для українців, але водночас він є загрозою для національної безпеки. Про це сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов в ефірі "Радіо Хартія", передає УНН.

Telegram став основним джерелом отримання інформації, згідно з офіційними нашими дослідженнями. Я не за те, щоб його просто взяти і закрити. Це досить важко зробити, але цілком можливо. Я виступаю за те, щоб його "офізичити" всі ці Telegram-канали. Якщо ти хочеш висвітлювати новини, будь ласка, зареєструйся