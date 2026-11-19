Китай запровадив експортний контроль на низку двигунів та компонентів для безпілотників, які постачають до росії та використовують, зокрема, для виробництва ударних дронів типу "Шахед". Нові обмеження набули чинності 18 листопада та передбачають отримання спеціального дозволу на вивезення такої продукції за межі країни. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Відповідно до повідомлення №49 Міністерства комерції КНР, під обмеження потрапили реактивні двигуни з тягою понад 400 Н, а також інші двигуни для безпілотників потужністю понад 16 кВт.

Такі двигуни використовують у дронах типу "шахед", які росія збирає на підприємстві в Алабузі.

Експортний контроль також поширюється на радіомодулі потужністю від 30 dBm, призначені для керування більш ніж десятьма безпілотниками. До переліку внесли й регулятори швидкості та безколекторні електродвигуни.

Відтепер для вивезення зазначених компонентів за межі Китаю необхідно отримати дозвіл Міністерства комерції країни.

Київ "дякує Китаю за нові заходи експортного контролю щодо безпілотників", заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, українська влада "передала інформацію" про китайські компоненти в російському озброєнні та їхніх виробників і "сподівається" на суворе дотримання запроваджених обмежень.

рф отримує іноземні компоненти для виробництва ракет і дронів щонайменше з восьми країн - Сибіга