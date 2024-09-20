Заборона Telegram на службових пристроях не стосується особистих смартфонів - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО пояснив, що заборона Telegram стосується лише службових пристроїв держслужбовців та військових. Використання месенджера на особистих смартфонах не обмежується.
Заборона Telegram на службових пристроях державних службовців, військових та співробітників критичної інфраструктури не стосується персональних смартфонів, пояснив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у п'ятницю, пише УНН.
Щодо Telegram. Мова йде про службові пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах. Я раніше говорив, що пересилання робочих документів через телеграм з робочих пристроїв несе ризики. Зараз це колективне рішення. Але воно не стосується ваших персональних смартфонів
Військовим та держслужбовцям заборонили використовувати Telegram на службових пристроях20.09.24, 13:10 • 12306 переглядiв