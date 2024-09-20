Заборона Telegram на службових пристроях не стосується особистих смартфонів - ЦПД РНБО

Заборона Telegram на службових пристроях державних службовців, військових та співробітників критичної інфраструктури не стосується персональних смартфонів, пояснив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко у п'ятницю, пише УНН.

Щодо Telegram. Мова йде про службові пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах. Я раніше говорив, що пересилання робочих документів через телеграм з робочих пристроїв несе ризики. Зараз це колективне рішення. Але воно не стосується ваших персональних смартфонів