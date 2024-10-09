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В Нацсовете введен особый порядок доступа к Telegram: о чем идет речь

В Нацсовете введен особый порядок доступа к Telegram: о чем идет речь

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 14:02  •  5980 просмотра

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вводит ограничения на использование Telegram на служебных устройствах. Создается отдельный сегмент сети для анализа медиа в Telegram, отделенный от внутренней сети Нацсовета.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания  вводит ограничения на использование Telegram на служебных устройствах. Для анализа медиа в Telegram создается отдельный сегмент сети, отделенный от внутренней сети Нацсовета. Об этом говорится в заявлении Нацсовета, передает УНН

Как указывается, в Нацсовете существует правило - на устройствах, где создается, обрабатывается и хранится служебная информация, Telegram быть не может как в виде приложения, так и в веб-версии.

Так же на частных устройствах сотрудников, но здесь есть выбор: если это устройство используется в служебных целях, надо удалить Telegram - или удалить служебные файлы и служебные аккаунты из почтовых приложений, потому что такие приложения хранят информацию и файлы локально.

Однако как медиарегулятор мы должны анализировать деятельность медиа в Телеграмме, поэтому у нас создается отдельный сегмент сети, который с помощью современных аппаратных и программных средств будет отделен от внутренней сети Национального совета, но подключен к внешнему интернет-пространству

- говорится в заявлении Нацсовета. 

Отмечается, что сетевая инфраструктура уже сейчас позволяет заблокировать каждый из десятков тысяч IP-адресов, которые использует эта соцсеть, поэтому информация, которая есть в Национальном совете, надежно защищена.

В Нацсовете заявили, что сотрудникам запрещено пользоваться Telegram на рабочей технике3 октября 2024, 11:59 • 12623 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Обществополитика
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