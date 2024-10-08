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У ВР обмежили використання Telegram на службових пристроях: нардеп показав, як це виглядає

Київ • УНН

 • 17604 перегляди

Верховна Рада заборонила використання Telegram на службових пристроях відповідно до рішення РНБО. При спробі відкрити месенджер з'являється повідомлення про блокування доступу.

У Верховній Раді заборонили використання Telegram на службових пристроях відповідно до рішення Національного координаційного центру кібербезпеки РНБО України. Нардеп Ярослав Юрчишин показав, як працюють обмеження, передає УНН.

Деталі

Обмеження в дії. Ось так тепер виглядає спроба скористатися Telegram на службових пристроях

 - написав Юрчишин, прикріпивши відповідне фото.
Image

При відкритті Telegram на службових пристроях сайт повідомляє, що "доступ заблоковано відповідно до рішення Національного координаційного центру кібербезпеки РНБО України".

Доповнення

Раніше Юрчишин повідомляв, що Апарат Верховної Ради обмежить використання Telegram за рекомендацією РНБО.

Нагадаємо

Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк повідомила, що у Нацраді заборонено користуватися Telegram на робочих комп'ютерах і телефонах.

РНБО оголосила про заборону Telegram на службових пристроях держслужбовців, військових та працівників критичної інфраструктури. Рішення прийняте через загрози нацбезпеці, пов'язані з використанням месенджера під час війни.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО заявляв, що заборона Telegram стосується лише службових пристроїв держслужбовців та військових. Використання месенджера на особистих смартфонах не обмежується.

Павло Башинський

Павло Башинський

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