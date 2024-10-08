В ВР ограничили использование Telegram на служебных устройствах: нардеп показал, как это выглядит
Киев • УНН
Верховная Рада запретила использование Telegram на служебных устройствах в соответствии с решением СНБО. При попытке открыть мессенджер появляется сообщение о блокировке доступа.
В Верховной Раде запретили использование Telegram на служебных устройствах в соответствии с решением Национального координационного центра кибербезопасности СНБО Украины. Нардеп Ярослав Юрчишин показал, как работают ограничения, передает УНН.
Детали
Ограничения в действии. Вот так теперь выглядит попытка воспользоваться Telegram на служебных устройствах
При открытии Telegram на служебных устройствах сайт сообщает, что «доступ заблокирован в соответствии с решением Национального координационного центра кибербезопасности СНБО Украины».
Дополнение
Ранее Юрчишин сообщал, что Аппарат Верховной Рады ограничит использование Telegram по рекомендации СНБО.
Напомним,
Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк сообщила, что в Нацсовете запрещено пользоваться Telegram на рабочих компьютерах и телефонах.
СНБО объявил о запрете Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных и работников критической инфраструктуры. Решение принято из-за угроз нацбезопасности, связанных с использованием мессенджера во время войны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО заявлял, что запрет Telegram касается только служебных устройств госслужащих и военных. Использование мессенджера на личных смартфонах не ограничивается.