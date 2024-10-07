Апарат ВР обмежить використання Telegram - нардеп
Київ • УНН
Апарат Верховної Ради обмежить використання Telegram за рекомендацією РНБО. Нові заходи безпеки включають двофакторну авторизацію, заборону передачі службових даних та блокування месенджера на робочих комп'ютерах.
Апарат Верховної Ради обмежить використання Telegram за рекомендацією РНБО, повідомив у понеділок народний депутат, голова комітету з питань свободи слова ВР Ярослав Юрчишин у Telegram, пише УНН.
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"Апарат Верховної Ради обмежить використання Telegram за рекомендацією РНБО. Отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради", - написав Юрчишин.
Він розповів, які заходи безпеки пропонує Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО:
- обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо залишаєте його без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до вашого акаунту;
- заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;
- заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;
- блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних тапрограмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу;
"Думаю, що такі заходи безпеки цілком логічні. На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях. Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики. Підкреслю, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях", - вказав нардеп.
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