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Заборона Telegram не стосується офіційних каналів державної влади - секретар РНБО

Заборона Telegram не стосується офіційних каналів державної влади - секретар РНБО

Київ • УНН

 • 15158 перегляди

Секретар РНБО заявив, що рішення про обмеження Telegram не поширюється на офіційні канали держорганів. Заборона стосується лише службового листування та використання на службових пристроях.

Рішення Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) щодо обмеження використання месенджера Telegram не стосується офіційних Telegram-каналів органів державної влади. Про це заявив секретар  Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко, передає УНН.

Деталі

Рішення НКЦК має рекомендаційний характер для Уряду, проте не стосується офіційних Telegram-каналів органів державної влади

- наводять в РНБО коментар Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка щодо питання використання Telegram.

У відомстві наголошують, що рішення передбачає обмеження використання функції месенджера Telegram для службового листування зі службовою метою та на службових пристроях.

Нагадаємо

РНБО оголосила про заборону Telegram на службових пристроях держслужбовців, військових та працівників критичної інфраструктури. Рішення прийняте через загрози нацбезпеці, пов'язані з використанням месенджера під час війни.

Заборона Telegram на службових пристроях не стосується особистих смартфонів - ЦПД РНБО20.09.24, 13:28 • 10458 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ПолітикаТехнології
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
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