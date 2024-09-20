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Запрет Telegram не касается официальных каналов государственной власти - секретарь СНБО

Запрет Telegram не касается официальных каналов государственной власти - секретарь СНБО

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 15:21  •  4353 просмотра

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Секретарь СНБО заявил, что решение об ограничении Telegram не распространяется на официальные каналы госорганов. Запрет касается только служебной переписки и использования на служебных устройствах.

Решение Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) по ограничению использования мессенджера Telegram не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти. Об этом заявил секретарь  Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, передает УНН.

Детали

Решение НКЦК имеет рекомендательный характер для Правительства, однако не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти

- приводят в СНБО комментарий Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко по вопросу использования Telegram.

В ведомстве отмечают, что решение предусматривает ограничение использования функции мессенджера Telegram для служебной переписки со служебной целью и на служебных устройствах.

Напомним,

СНБО объявил о запрете Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных и работников критической инфраструктуры. Решение принято из-за угроз нацбезопасности, связанных с использованием мессенджера во время войны.

Заборона Telegram на службових пристроях не стосується особистих смартфонів - ЦПД РНБО20 сентября 2024, 10:28 • 7736 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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