Запрет Telegram не касается официальных каналов государственной власти - секретарь СНБО

Решение Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) по ограничению использования мессенджера Telegram не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, передает УНН.

Детали

Решение НКЦК имеет рекомендательный характер для Правительства, однако не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти - приводят в СНБО комментарий Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко по вопросу использования Telegram.

В ведомстве отмечают, что решение предусматривает ограничение использования функции мессенджера Telegram для служебной переписки со служебной целью и на служебных устройствах.

Напомним,

СНБО объявил о запрете Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных и работников критической инфраструктуры. Решение принято из-за угроз нацбезопасности, связанных с использованием мессенджера во время войны.

Заборона Telegram на службових пристроях не стосується особистих смартфонів - ЦПД РНБО