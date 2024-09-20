Запрет Telegram не касается официальных каналов государственной власти - секретарь СНБО
Киев • УНН
Секретарь СНБО заявил, что решение об ограничении Telegram не распространяется на официальные каналы госорганов. Запрет касается только служебной переписки и использования на служебных устройствах.
Решение Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) по ограничению использования мессенджера Telegram не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, передает УНН.
Детали
Решение НКЦК имеет рекомендательный характер для Правительства, однако не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти
В ведомстве отмечают, что решение предусматривает ограничение использования функции мессенджера Telegram для служебной переписки со служебной целью и на служебных устройствах.
Напомним,
СНБО объявил о запрете Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных и работников критической инфраструктуры. Решение принято из-за угроз нацбезопасности, связанных с использованием мессенджера во время войны.
Заборона Telegram на службових пристроях не стосується особистих смартфонів - ЦПД РНБО20 сентября 2024, 10:28 • 7736 просмотров