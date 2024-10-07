Аппарат ВР ограничит использование Telegram - нардеп

Аппарат Верховной Рады ограничит использование Telegram по рекомендации СНБО, сообщил в понедельник народный депутат, председатель комитета по вопросам свободы слова ВР Ярослав Юрчишин в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Аппарат Верховной Рады ограничит использование Telegram по рекомендации СНБО. Получил распоряжение от аппарата ВР с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети Рады», - написал Юрчишин.

Он рассказал, какие меры безопасности предлагает Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО:

обязательная двухфакторная авторизация и отмена синхронизации контактов. Также необходимо блокировать доступ к компьютеру, если оставляете его без присмотра, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к вашему аккаунту;

запрет передачи данных, которые используются в работе и служебная коммуникация в Telegram;

запрет устанавливать и пользоваться клиентом Telegram на служебных компьютерах или личных компьютерах, которые используются в служебной деятельности;

блокировка работы мессенджера происходит с помощью технических и программных средств, проводится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису;

«Думаю, что такие меры безопасности вполне логичны. К сожалению, уже были примеры, когда посторонние лица получали данные госслужащих через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах. Этим распоряжением мы минимизируем риски. Подчеркну, что это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях», - указал нардеп.

Запрет Telegram не касается официальных каналов государственной власти - секретарь СНБО