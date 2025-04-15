В Індонезії автобус з учнями потрапив у ДТП: щонайменше 11 людей загинули

Автобус, що перевозив 61 учня і викладачів, врізався в автомобілі і мотоцикли на Західній Яві, Індонезія. В результаті загинуло щонайменше 11 людей, переважно учнів, і ще десятки отримали поранення.