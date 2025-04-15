Блогерки не можуть вилетіти з Балі через скасування рейсів. Причинами називають спалах вірусу в Китаї та можливе виверження
вулкана, хоча аеропорт працює у штатному режимі.
На фабриці з виробництва рослинної олії в Джакарті сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинула одна людина. 20 пожежних машин боролися з вогнем, який швидко охопив будівлю.
73-річний колишній генерал Прабово Субіанто приведений до присяги як новий президент Індонезії. Він змінив Джоко Відодо, який керував країною протягом 10 років.
Джоко Відодо провів перші зустрічі в новій столиці Нусантарі, де завершено 80% інфраструктурних робіт. Президент планує відкрити
нову столицю 17 серпня, хоча офіційний указ про перенесення ще не підписано.
За останні три десятиліття кількість днів, коли температура в 20 найбільших столицях світу сягає 35°C або вище, збільшилася на
52%, що наражає понад 300 мільйонів людей на небезпеку екстремальної спеки.
Автобус, що перевозив 61 учня і викладачів, врізався в автомобілі і мотоцикли на Західній Яві, Індонезія. В результаті загинуло
щонайменше 11 людей, переважно учнів, і ще десятки отримали поранення.
Землетрус магнітудою 6,5 балів стався біля узбережжя індонезійського острова Ява, підземні поштовхи відчувалися в Джакарті та
Бандунгу, але попередження про цунамі не було оголошено і жертв не зафіксовано.
На військовому складі боєприпасів поблизу Джакарти, Індонезія, спалахнула пожежа, що спричинила серію вибухів. Про жертви і постраждалих не повідомляється.