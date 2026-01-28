Кількість жертв зсуву ґрунту в Індонезії зросла до 34 осіб, рятувальна операція ускладнюється сильними зливами

В індонезійській провінції Західна Ява рятувальники продовжують пошукову операцію в селі Пасір Лангу, де потужний зсув ґрунту забрав життя щонайменше 34 людей. Роботи на місці трагедії ускладнюються безперервними зливами, які створюють загрозу нових обвалів та блокують доступ техніки до зруйнованих осель. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Станом на ранок середи, 28 січня, офіційна кількість загиблих зросла з 20 до 34 осіб, ще 32 людини вважаються зниклими безвісти. До рятувальних робіт залучено понад 800 спеціалістів, включаючи військових та поліцейських, а також дев'ять екскаваторів. Проте через погіршення погоди рятувальники вимушені періодично призупиняти розчищення завалів.

Сьогодні вранці на місці зсуву йде дощ, але всі рятувальники готові продовжувати пошуки, чекаючи на слушний момент – повідомив речник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Абдул Мухарі.

Наразі команда експертів проводить ідентифікацію тіл, знайдених під шаром болота та каміння.

Трагедія під час військових навчань

Ситуація ускладнюється повідомленням ВМС Індонезії про загибель 23 солдатів, які проходили навчання з прикордонного патрулювання в цьому ж регіоні. На даний момент офіційні особи з'ясовують, чи включені ці військові до загальної статистики жертв зсуву, чи мова йде про окремий інцидент, спричинений негодою.

Село Пасір Лангу, що розташоване у гірській місцевості за 100 км від Джакарти, фактично опинилося відрізаним від зовнішнього світу. Вдалося врятувати лише 23 людини, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Влада регіону попереджає про збереження високого рівня небезпеки в Бандунг Барат через тривалі екстремальні опади.

