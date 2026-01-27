Масштабний зсув ґрунту поставив під загрозу існування частини міста на Сицилії

Фото: Reuters

У сицилійському місті Нішемі через активний зсув ґрунту, спричинений потужним штормом, десятки будинків опинилися на межі прірви. Влада Італії вже розпочала масову евакуацію населення та оголосила про неможливість повернення мешканців до найбільш пошкоджених районів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Місто з населенням близько 25 000 осіб, розташоване на плато в південно-центральній частині Сицилії, зіткнулося з поступовим обваленням схилів на рівнину. Після руйнування значних ділянок плато будівлі залишилися нависати над урвищем, а понад 1500 осіб були змушені залишити свої домівки.

Фото: Reuters

Керівник служби цивільного захисту Італії Фабіо Чічіліано підтвердив, що ситуація залишається критичною, оскільки рух ґрунту не припинився.

Давайте будемо відвертими: на краю зсуву є будинки, які непридатні для проживання – заявив Чічіліано журналістам, підкресливши, що людей переселять назавжди.

Оцінка пошкоджень та заходи безпеки

Фахівці цивільного захисту наразі не можуть надати остаточних висновків щодо масштабів руйнувань, оскільки природні процеси тривають. Стабілізація ситуації залежить від швидкості відведення води та зупинки рухомих секцій плато.

Фото: Reuters

Як тільки вода стече, а рухома секція зупиниться або сповільниться, буде зроблено точнішу оцінку... Зсув все ще активний – додав очільник служби.

Надзвичайний стан у південних регіонах

Уряд прем'єр-міністра Джорджії Мелоні офіційно запровадив надзвичайний стан на Сицилії, Сардинії та в Калабрії. Ці регіони найбільше постраждали від екстремальних погодних умов, які стали регулярними для Італії останніми роками. Повені та зсуви, що раніше були рідкісним явищем для певних історичних районів, тепер створюють постійну загрозу для інфраструктури та життів громадян по всій країні.