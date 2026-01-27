$43.130.01
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 17422 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 16582 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 27147 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 19443 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 36858 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 21814 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 16887 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 32880 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 27500 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Меню
Масштабний зсув ґрунту поставив під загрозу існування частини міста на Сицилії

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У сицилійському місті Нішемі через зсув ґрунту, спричинений штормом, десятки будинків опинилися на межі прірви. Влада Італії розпочала евакуацію, понад 1500 осіб покинули свої домівки.

Масштабний зсув ґрунту поставив під загрозу існування частини міста на Сицилії
Фото: Reuters

У сицилійському місті Нішемі через активний зсув ґрунту, спричинений потужним штормом, десятки будинків опинилися на межі прірви. Влада Італії вже розпочала масову евакуацію населення та оголосила про неможливість повернення мешканців до найбільш пошкоджених районів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Місто з населенням близько 25 000 осіб, розташоване на плато в південно-центральній частині Сицилії, зіткнулося з поступовим обваленням схилів на рівнину. Після руйнування значних ділянок плато будівлі залишилися нависати над урвищем, а понад 1500 осіб були змушені залишити свої домівки.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Керівник служби цивільного захисту Італії Фабіо Чічіліано підтвердив, що ситуація залишається критичною, оскільки рух ґрунту не припинився.

Поліція Нової Зеландії знайшла останки загиблих після нищівного зсуву на горі Маунгануї24.01.26, 07:10 • 4551 перегляд

Давайте будемо відвертими: на краю зсуву є будинки, які непридатні для проживання

– заявив Чічіліано журналістам, підкресливши, що людей переселять назавжди.

Оцінка пошкоджень та заходи безпеки

Фахівці цивільного захисту наразі не можуть надати остаточних висновків щодо масштабів руйнувань, оскільки природні процеси тривають. Стабілізація ситуації залежить від швидкості відведення води та зупинки рухомих секцій плато.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Як тільки вода стече, а рухома секція зупиниться або сповільниться, буде зроблено точнішу оцінку... Зсув все ще активний

– додав очільник служби.

Надзвичайний стан у південних регіонах

Уряд прем'єр-міністра Джорджії Мелоні офіційно запровадив надзвичайний стан на Сицилії, Сардинії та в Калабрії. Ці регіони найбільше постраждали від екстремальних погодних умов, які стали регулярними для Італії останніми роками. Повені та зсуви, що раніше були рідкісним явищем для певних історичних районів, тепер створюють постійну загрозу для інфраструктури та життів громадян по всій країні. 

Степан Гафтко

