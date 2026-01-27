$43.130.01
Масштабный оползень поставил под угрозу существование части города на Сицилии

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В сицилийском городе Нишеми из-за оползня, вызванного штормом, десятки домов оказались на краю пропасти. Власти Италии начали эвакуацию, более 1500 человек покинули свои дома.

Масштабный оползень поставил под угрозу существование части города на Сицилии
Фото: Reuters

В сицилийском городе Нишеми из-за активного оползня, вызванного мощным штормом, десятки домов оказались на краю пропасти. Власти Италии уже начали массовую эвакуацию населения и объявили о невозможности возвращения жителей в наиболее поврежденные районы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Город с населением около 25 000 человек, расположенный на плато в южно-центральной части Сицилии, столкнулся с постепенным обрушением склонов на равнину. После разрушения значительных участков плато здания остались нависать над обрывом, а более 1500 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Руководитель службы гражданской защиты Италии Фабио Чичилиано подтвердил, что ситуация остается критической, поскольку движение грунта не прекратилось.

Полиция Новой Зеландии нашла останки погибших после сокрушительного оползня на горе Маунгануи24.01.26, 07:10 • 4551 просмотр

Давайте будем откровенны: на краю оползня есть дома, которые непригодны для проживания

– заявил Чичилиано журналистам, подчеркнув, что людей переселят навсегда.

Оценка повреждений и меры безопасности

Специалисты гражданской защиты пока не могут дать окончательных выводов относительно масштабов разрушений, поскольку природные процессы продолжаются. Стабилизация ситуации зависит от скорости отвода воды и остановки движущихся секций плато.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Как только вода стечет, а движущаяся секция остановится или замедлится, будет сделана более точная оценка... Оползень все еще активен

– добавил глава службы.

Чрезвычайное положение в южных регионах

Правительство премьер-министра Джорджии Мелони официально ввело чрезвычайное положение на Сицилии, Сардинии и в Калабрии. Эти регионы больше всего пострадали от экстремальных погодных условий, которые стали регулярными для Италии в последние годы. Наводнения и оползни, которые ранее были редким явлением для определенных исторических районов, теперь создают постоянную угрозу для инфраструктуры и жизней граждан по всей стране. 

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Недвижимость
Сицилия
Джорджия Мелони
Reuters
Калабрия
Италия