Полиция Новой Зеландии нашла останки погибших после сокрушительного оползня на горе Маунгануи

Полиция Новой Зеландии официально подтвердила обнаружение человеческих останков на месте масштабного оползня, накрывшего кемпинг у популярной горы Маунгануи. Поисковая операция, которая длилась более двух суток, перешла в фазу извлечения тел, поскольку шансы найти выживших под толщами грязи и обломков практически исчезли. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Командир полицейского округа Тим Андерсон во время пресс-конференции в субботу, 24 января, сообщил, что находка останков стала "мучительной новостью" для всего региона. В настоящее время официально пропавшими без вести считаются шесть человек, среди которых двое подростков - 15-летняя девушка из Окленда (итальянского происхождения) и еще один юноша.

Тела погибших будут транспортированы в морг в Гамильтоне для детальной идентификации с участием коронера, что может занять несколько дней из-за сложности процесса.

Масштаб разрушений в Beachside Holiday Park

Оползень произошел рано утром в четверг, 22 января, когда палатки, трейлеры и хозяйственные постройки кемпинга Beachside Holiday Park были мгновенно погребены под массой земли. Свидетели сообщали, что слышали крики о помощи со стороны туалетного блока, однако голоса затихли уже через 15 минут. Специализированные группы USAR (городского поиска и спасения) работали круглосуточно, вручную разбирая слои мусора, однако нестабильность грунта и повторные дожди в ночь на субботу значительно усложнили работу техники.

Последствия тропического шторма на Северном острове

Стихийное бедствие на горе Маунгануи стало частью серии катастроф, вызванных мощным тропическим штормом, который накрыл восточное побережье Новой Зеландии на этой неделе. В соседнем районе Папамоа оползень разрушил дом, унеся жизни пожилой женщины и ее внука. Кроме того, полиция продолжает поиски 47-летнего мужчины, чей автомобиль смыло потоком воды при попытке пересечь разлившуюся реку вблизи Уоркворта. Премьер-министр Кристофер Лаксон, посетивший место трагедии, заявил, что страна "полна горя" из-за глубокой трагедии, поразившей популярное место летнего отдыха.

