Полиция Новой Зеландии нашла останки погибших после сокрушительного оползня на горе Маунгануи

00:59 • 7260 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23:44 • 20900 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 21722 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 20593 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 19850 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 34091 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 30531 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 19174 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 26069 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 57587 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Россия бьет по Украине ракетами С-400, которые производились на экспорт для Индии23 января, 20:49 • 3804 просмотра
Энергетический шторм в США: Арктический холод угрожает добыче нефти в крупнейших бассейнах23 января, 21:33 • 4400 просмотра
Трамп раскритиковал Канаду из-за отказа от щита "Железный купол" и связей с КитаемPhoto23 января, 22:16 • 4590 просмотра
Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера23:49 • 3838 просмотра
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая00:22 • 11890 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 34079 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 57583 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 78922 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 74531 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 76435 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 24437 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 23886 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 38886 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 54082 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 48479 просмотра
Полиция Новой Зеландии нашла останки погибших после сокрушительного оползня на горе Маунгануи

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Полиция Новой Зеландии подтвердила обнаружение человеческих останков на месте оползня, накрывшего кемпинг возле горы Маунгануи. Поисковая операция перешла в фазу извлечения тел, поскольку шансы найти выживших практически исчезли.

Полиция Новой Зеландии нашла останки погибших после сокрушительного оползня на горе Маунгануи

Полиция Новой Зеландии официально подтвердила обнаружение человеческих останков на месте масштабного оползня, накрывшего кемпинг у популярной горы Маунгануи. Поисковая операция, которая длилась более двух суток, перешла в фазу извлечения тел, поскольку шансы найти выживших под толщами грязи и обломков практически исчезли. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Командир полицейского округа Тим Андерсон во время пресс-конференции в субботу, 24 января, сообщил, что находка останков стала "мучительной новостью" для всего региона. В настоящее время официально пропавшими без вести считаются шесть человек, среди которых двое подростков - 15-летняя девушка из Окленда (итальянского происхождения) и еще один юноша.

Два человека погибли, несколько пропали без вести в Новой Зеландии из-за оползней, вызванных сильными дождями22.01.26, 11:58 • 2974 просмотра

Тела погибших будут транспортированы в морг в Гамильтоне для детальной идентификации с участием коронера, что может занять несколько дней из-за сложности процесса.

Масштаб разрушений в Beachside Holiday Park

Оползень произошел рано утром в четверг, 22 января, когда палатки, трейлеры и хозяйственные постройки кемпинга Beachside Holiday Park были мгновенно погребены под массой земли. Свидетели сообщали, что слышали крики о помощи со стороны туалетного блока, однако голоса затихли уже через 15 минут. Специализированные группы USAR (городского поиска и спасения) работали круглосуточно, вручную разбирая слои мусора, однако нестабильность грунта и повторные дожди в ночь на субботу значительно усложнили работу техники.

Последствия тропического шторма на Северном острове

Стихийное бедствие на горе Маунгануи стало частью серии катастроф, вызванных мощным тропическим штормом, который накрыл восточное побережье Новой Зеландии на этой неделе. В соседнем районе Папамоа оползень разрушил дом, унеся жизни пожилой женщины и ее внука. Кроме того, полиция продолжает поиски 47-летнего мужчины, чей автомобиль смыло потоком воды при попытке пересечь разлившуюся реку вблизи Уоркворта. Премьер-министр Кристофер Лаксон, посетивший место трагедии, заявил, что страна "полна горя" из-за глубокой трагедии, поразившей популярное место летнего отдыха. 

Разрушительный оползень в Новой Зеландии: на горе Маунгануи пропали без вести люди22.01.26, 05:39 • 4131 просмотр

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Недвижимость
Дорожно-транспортное происшествие
Bloomberg L.P.
Новая Зеландия