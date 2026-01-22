Два человека погибли, несколько пропали без вести в Новой Зеландии из-за оползней, вызванных сильными дождями

Фото: pixabay

Два человека погибли, еще несколько, вероятно, остались похороненными под землей в результате оползней, вызванных сильными дождями, на Северном острове Новой Зеландии. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Подробности

Два человека погибли и, как опасаются, еще несколько оказались под завалами после оползней на Северном острове Новой Зеландии - пишет издание.

По словам властей, они имеют "приблизительное представление" о количестве пропавших без вести, но ждут точных данных. Они не предоставили других подробностей, кроме того, что среди пропавших есть "по крайней мере одна молодая девушка".

Оползни были вызваны сильными дождями, которые шли в течение последних нескольких дней, что привело к наводнениям и отключениям электроэнергии на всем Северном острове.

Также власти заявили, что поиски будут продолжаться всю ночь.

Это сложная и рискованная среда, и наши команды работают над достижением наилучшего результата, обеспечивая безопасность всех - сказала заместитель национального командира городской поисково-спасательной команды Меган Стиффлер.

Напомним

Сильный тропический шторм вызвал масштабное наводнение и оползень, который накрыл популярный кемпинг на горе Маунгануи на Северном острове Новой Зеландии. В четверг утром экстренные службы начали эвакуацию парка отдыха, где потоки грязи и камней повредили палатки, жилые фургоны и хозяйственные постройки. В настоящее время продолжается поисковая операция, поскольку несколько человек официально считаются пропавшими без вести.