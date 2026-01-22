$43.180.08
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 14163 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 22328 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 37933 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 37355 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 60061 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 32957 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 53694 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 53409 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21980 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Два человека погибли, несколько пропали без вести в Новой Зеландии из-за оползней, вызванных сильными дождями

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Два человека погибли, еще несколько, вероятно, оказались под завалами в результате оползней на Северном острове Новой Зеландии. Оползни вызваны сильными дождями, которые привели к наводнениям и отключениям электроэнергии.

Два человека погибли, несколько пропали без вести в Новой Зеландии из-за оползней, вызванных сильными дождями
Фото: pixabay

Два человека погибли, еще несколько, вероятно, остались похороненными под землей в результате оползней, вызванных сильными дождями, на Северном острове Новой Зеландии. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Подробности

Два человека погибли и, как опасаются, еще несколько оказались под завалами после оползней на Северном острове Новой Зеландии

- пишет издание.

По словам властей, они имеют "приблизительное представление" о количестве пропавших без вести, но ждут точных данных. Они не предоставили других подробностей, кроме того, что среди пропавших есть "по крайней мере одна молодая девушка".

Оползни были вызваны сильными дождями, которые шли в течение последних нескольких дней, что привело к наводнениям и отключениям электроэнергии на всем Северном острове.

Также власти заявили, что поиски будут продолжаться всю ночь.

Это сложная и рискованная среда, и наши команды работают над достижением наилучшего результата, обеспечивая безопасность всех

 - сказала заместитель национального командира городской поисково-спасательной команды Меган Стиффлер.

Напомним

Сильный тропический шторм вызвал масштабное наводнение и оползень, который накрыл популярный кемпинг на горе Маунгануи на Северном острове Новой Зеландии. В четверг утром экстренные службы начали эвакуацию парка отдыха, где потоки грязи и камней повредили палатки, жилые фургоны и хозяйственные постройки. В настоящее время продолжается поисковая операция, поскольку несколько человек официально считаются пропавшими без вести.

Павел Башинский

