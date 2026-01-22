$43.180.08
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
07:01 • 12446 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 20880 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 36431 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 36282 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 58453 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 32487 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
21 січня, 12:43 • 52581 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
21 січня, 10:55 • 52437 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21907 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Двоє людей загинули, кілька зникли безвісти в Новій Зеландії через зсуви, спричинені сильними дощами

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Дві людини загинули, ще кілька, ймовірно, опинилися під завалами внаслідок зсувів на Північному острові Нової Зеландії. Зсуви спричинені сильними дощами, що викликали повені та відключення електроенергії.

Двоє людей загинули, кілька зникли безвісти в Новій Зеландії через зсуви, спричинені сильними дощами
Фото: pixabay

Двоє людей загинули, ще кілька, ймовірно, залишилися похованим під землею внаслідок зсувів, спричинених сильними дощами, на Північному острові Нової Зеландії. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

Двоє людей загинули і, як побоюються, ще кілька опинилися під завалами після зсувів на Північному острові Нової Зеландії

- пише видання.

За словами влади, вони мають "приблизне уявлення" про кількість зниклих безвісти, але чекають на точні дані. Вони не надали інших подробиць, крім того, що серед зниклих є "принаймні одна молода дівчина".

Зсуви були спричинені сильними дощами, що йшли впродовж останніх кількох днів, що призвело до повеней і відключень електроенергії на всьому Північному острові.

Також влада заявила, що пошуки триватимуть всю ніч.

Це складне і ризиковане середовище, і наші команди працюють над досягненням найкращого результату, забезпечуючи безпеку всіх

 - сказала заступниця національного командира міської пошуково-рятувальної команди Меган Стіффлер.

Нагадаємо

Сильний тропічний шторм спричинив масштабну повінь та зсув ґрунту, який накрив популярний кемпінг на горі Маунгануї на Північному острові Нової Зеландії. У четвер вранці екстрені служби розпочали евакуацію парку відпочинку, де потоки бруду та каміння пошкодили намети, житлові фургони та господарські будівлі. Наразі триває пошукова операція, оскільки кілька осіб офіційно вважаються зниклими безвісти.

Павло Башинський

