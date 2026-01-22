Двоє людей загинули, кілька зникли безвісти в Новій Зеландії через зсуви, спричинені сильними дощами
Київ • УНН
Дві людини загинули, ще кілька, ймовірно, опинилися під завалами внаслідок зсувів на Північному острові Нової Зеландії. Зсуви спричинені сильними дощами, що викликали повені та відключення електроенергії.
Двоє людей загинули, ще кілька, ймовірно, залишилися похованим під землею внаслідок зсувів, спричинених сильними дощами, на Північному острові Нової Зеландії. Про це пише ВВС, передає УНН.
Деталі
Двоє людей загинули і, як побоюються, ще кілька опинилися під завалами після зсувів на Північному острові Нової Зеландії
За словами влади, вони мають "приблизне уявлення" про кількість зниклих безвісти, але чекають на точні дані. Вони не надали інших подробиць, крім того, що серед зниклих є "принаймні одна молода дівчина".
Зсуви були спричинені сильними дощами, що йшли впродовж останніх кількох днів, що призвело до повеней і відключень електроенергії на всьому Північному острові.
Також влада заявила, що пошуки триватимуть всю ніч.
Це складне і ризиковане середовище, і наші команди працюють над досягненням найкращого результату, забезпечуючи безпеку всіх
Нагадаємо
Сильний тропічний шторм спричинив масштабну повінь та зсув ґрунту, який накрив популярний кемпінг на горі Маунгануї на Північному острові Нової Зеландії. У четвер вранці екстрені служби розпочали евакуацію парку відпочинку, де потоки бруду та каміння пошкодили намети, житлові фургони та господарські будівлі. Наразі триває пошукова операція, оскільки кілька осіб офіційно вважаються зниклими безвісти.