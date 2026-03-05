США закрывают свое посольство в Кувейте

$43.720.26
50.830.37
17:43 • 10252 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 14742 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 38543 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 71823 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 44276 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 40800 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 65644 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 25327 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 48869 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 79291 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 32884 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 49693 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto5 марта, 13:04 • 49360 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 20773 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 10501 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 20908 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 49835 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 65644 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 75474 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 76074 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto18:11 • 5218 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 10567 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 32976 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 41077 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 56189 просмотра
Нефть марки Brent

США закрывают свое посольство в Кувейте

Киев • УНН

 • 906 просмотра

США закрывают посольство в Кувейте, что стало второй дипломатической миссией, полностью приостановившей свою деятельность с начала войны с Ираном. Госсекретарь Марко Рубио выразил соболезнования Кувейту в связи с гибелью военных.

США закрывают свое посольство в Кувейте

США закрывают посольство в Кувейте. Это вторая дипломатическая миссия, полностью приостановившая свою деятельность с начала войны с Ираном, передает УНН со ссылкой на AP.

"Хотя сообщений о пострадавших среди американского персонала не поступало, безопасность американцев за рубежом остается наивысшим приоритетом Государственного департамента США", - говорится в заявлении о статусе посольства в Кувейте.

Добавим

Незадолго до этого заявления департамент сообщил, что госсекретарь Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Кувейта, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью по меньшей мере двух кувейтских военнослужащих в результате ответных ударов Ирана.

Хотя многочисленные посольства и консульства США на Ближнем Востоке были закрыты для публики с начала войны, только консульство в Карачи, Пакистан, приостановило свою деятельность.

Иранский беспилотник повредил часть крыши посольства США в Саудовской Аравии - СМИ03.03.26, 18:10 • 5637 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Дипломатка
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Кувейт
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран