США закрывают свое посольство в Кувейте
Киев • УНН
США закрывают посольство в Кувейте, что стало второй дипломатической миссией, полностью приостановившей свою деятельность с начала войны с Ираном. Госсекретарь Марко Рубио выразил соболезнования Кувейту в связи с гибелью военных.
США закрывают посольство в Кувейте. Это вторая дипломатическая миссия, полностью приостановившая свою деятельность с начала войны с Ираном, передает УНН со ссылкой на AP.
"Хотя сообщений о пострадавших среди американского персонала не поступало, безопасность американцев за рубежом остается наивысшим приоритетом Государственного департамента США", - говорится в заявлении о статусе посольства в Кувейте.
Добавим
Незадолго до этого заявления департамент сообщил, что госсекретарь Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Кувейта, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью по меньшей мере двух кувейтских военнослужащих в результате ответных ударов Ирана.
Хотя многочисленные посольства и консульства США на Ближнем Востоке были закрыты для публики с начала войны, только консульство в Карачи, Пакистан, приостановило свою деятельность.
