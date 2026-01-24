Поліція Нової Зеландії знайшла останки загиблих після нищівного зсуву на горі Маунгануї

Поліція Нової Зеландії офіційно підтвердила виявлення людських останків на місці масштабного зсуву ґрунту, що накрив кемпінг біля популярної гори Маунгануї. Пошукова операція, яка тривала понад дві доби, перейшла у фазу відновлення тіл, оскільки шанси знайти вцілілих під товщами багна та уламків практично зникли. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Командир поліцейського округу Тім Андерсон під час пресконференції у суботу, 24 січня, повідомив, що знахідка останків стала "болісною новиною" для всього регіону. Наразі офіційно зниклими безвісти вважаються шість осіб, серед яких двоє підлітків - 15-річна дівчина з Окленда (італійського походження) та ще один юнак.

Двоє людей загинули, кілька зникли безвісти в Новій Зеландії через зсуви, спричинені сильними дощами

Тіла загиблих будуть транспортувати до моргу в Гамільтоні для детальної ідентифікації за участю коронера, що може тривати кілька днів через складність процесу.

Масштаб руйнувань у Beachside Holiday Park

Зсув стався рано-вранці в четвер, 22 січня, коли намети, трейлери та господарські будівлі кемпінгу Beachside Holiday Park були миттєво поховані під масою землі. Свідки повідомляли, що чули крики про допомогу з боку туалетного блоку, проте голоси затихли вже за 15 хвилин. Спеціалізовані групи USAR (міського пошуку та рятування) працювали цілодобово, вручну розбираючи шари сміття, проте нестабільність ґрунту та повторні дощі в ніч на суботу значно ускладнили роботу техніки.

Наслідки тропічного шторму на Північному острові

Стихійне лихо на горі Маунгануї стало частиною серії катастроф, спричинених потужним тропічним штормом, який накрив східне узбережжя Нової Зеландії цього тижня. У сусідньому районі Папамоа зсув зруйнував будинок, забравши життя літньої жінки та її онука. Крім того, поліція продовжує пошуки 47-річного чоловіка, чий автомобіль змило потоком води під час спроби перетнути розлиту річку поблизу Воркворта. Прем'єр-міністр Крістофер Лаксон, який відвідав місце трагедії, заявив, що країна "сповнена горя" через глибоку трагедію, що вразила популярне місце літнього відпочинку.

Руйнівний зсув у Новій Зеландії: на горі Маунгануї зникли безвісти люди