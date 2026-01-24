Поліція Нової Зеландії знайшла останки загиблих після нищівного зсуву на горі Маунгануї

$43.170.01
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 20929 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 21736 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 20603 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 19859 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 34108 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 30554 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 19179 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 26075 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 57599 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 34105 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 57595 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 78930 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 74537 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 76439 перегляди
Поліція Нової Зеландії знайшла останки загиблих після нищівного зсуву на горі Маунгануї

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Поліція Нової Зеландії підтвердила виявлення людських останків на місці зсуву ґрунту, що накрив кемпінг біля гори Маунгануї. Пошукова операція перейшла у фазу відновлення тіл, оскільки шанси знайти вцілілих практично зникли.

Поліція Нової Зеландії знайшла останки загиблих після нищівного зсуву на горі Маунгануї

Поліція Нової Зеландії офіційно підтвердила виявлення людських останків на місці масштабного зсуву ґрунту, що накрив кемпінг біля популярної гори Маунгануї. Пошукова операція, яка тривала понад дві доби, перейшла у фазу відновлення тіл, оскільки шанси знайти вцілілих під товщами багна та уламків практично зникли. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Командир поліцейського округу Тім Андерсон під час пресконференції у суботу, 24 січня, повідомив, що знахідка останків стала "болісною новиною" для всього регіону. Наразі офіційно зниклими безвісти вважаються шість осіб, серед яких двоє підлітків - 15-річна дівчина з Окленда (італійського походження) та ще один юнак.

Двоє людей загинули, кілька зникли безвісти в Новій Зеландії через зсуви, спричинені сильними дощами 22.01.26, 11:58 • 2974 перегляди

Тіла загиблих будуть транспортувати до моргу в Гамільтоні для детальної ідентифікації за участю коронера, що може тривати кілька днів через складність процесу.

Масштаб руйнувань у Beachside Holiday Park

Зсув стався рано-вранці в четвер, 22 січня, коли намети, трейлери та господарські будівлі кемпінгу Beachside Holiday Park були миттєво поховані під масою землі. Свідки повідомляли, що чули крики про допомогу з боку туалетного блоку, проте голоси затихли вже за 15 хвилин. Спеціалізовані групи USAR (міського пошуку та рятування) працювали цілодобово, вручну розбираючи шари сміття, проте нестабільність ґрунту та повторні дощі в ніч на суботу значно ускладнили роботу техніки.

Наслідки тропічного шторму на Північному острові

Стихійне лихо на горі Маунгануї стало частиною серії катастроф, спричинених потужним тропічним штормом, який накрив східне узбережжя Нової Зеландії цього тижня. У сусідньому районі Папамоа зсув зруйнував будинок, забравши життя літньої жінки та її онука. Крім того, поліція продовжує пошуки 47-річного чоловіка, чий автомобіль змило потоком води під час спроби перетнути розлиту річку поблизу Воркворта. Прем'єр-міністр Крістофер Лаксон, який відвідав місце трагедії, заявив, що країна "сповнена горя" через глибоку трагедію, що вразила популярне місце літнього відпочинку. 

Руйнівний зсув у Новій Зеландії: на горі Маунгануї зникли безвісти люди22.01.26, 05:39 • 4131 перегляд

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Нерухомість
Дорожньо-транспортна пригода
Bloomberg
Нова Зеландія