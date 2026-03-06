$43.720.26
23:07
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
17:43
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ощадбанк заявил о похищении своих инкассаторов и крупной суммы ценностей в Венгрии

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

Ощадбанк заявил о похищении своих инкассаторов и крупной суммы ценностей в Венгрии

Государственный Ощадбанк официально сообщил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников бригады сопровождения на территории Венгрии. Об этом банк написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел 5 марта во время плановой перевозки иностранной валюты и золота из австрийского Райффайзен Банка в Украину. Несмотря на полное соответствие груза международным таможенным правилам и европейским процедурам, венгерские силовики заблокировали транспорт, а связь с украинскими специалистами на данный момент полностью утрачена.

Местонахождение активов и объем утраченных средств

5 марта 2026 года, два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка, которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации, были безосновательно задержаны в Венгрии при осуществлении регулярной перевозки иностранной валюты и банковских металлов между Райффайзен банк Австрия и Ощадбанк Украина

– говорится в сообщении банка.

По результатам отслеживания GPS-сигнала, похищенные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта вблизи объекта одной из местных силовых структур. Представители посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел уже подтвердили локализацию спецтранспорта, однако судьба экипажей остается неизвестной. В заблокированных машинах перевозились значительные активы: 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов банковского золота.

Международные соглашения и позиция финансового учреждения

Руководство Ощадбанка подчеркивает, что операция проводилась в рамках действующего международного соглашения между банками, а все документы были оформлены надлежащим образом. Любые действия венгерской стороны по изъятию имущества или ограничению свободы сотрудников банка расцениваются как грубое нарушение международного права.

Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину

– говорится в официальном заявлении банка.

В настоящее время продолжается координация действий с украинскими дипломатами и правоохранительными ведомствами для разрешения кризиса и обеспечения безопасного возвращения персонала.

Степан Гафтко

