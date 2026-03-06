Ощадбанк заявил о похищении своих инкассаторов и крупной суммы ценностей в Венгрии
Киев • УНН
Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.
Государственный Ощадбанк официально сообщил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников бригады сопровождения на территории Венгрии. Об этом банк написал в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел 5 марта во время плановой перевозки иностранной валюты и золота из австрийского Райффайзен Банка в Украину. Несмотря на полное соответствие груза международным таможенным правилам и европейским процедурам, венгерские силовики заблокировали транспорт, а связь с украинскими специалистами на данный момент полностью утрачена.
Местонахождение активов и объем утраченных средств
5 марта 2026 года, два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка, которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации, были безосновательно задержаны в Венгрии при осуществлении регулярной перевозки иностранной валюты и банковских металлов между Райффайзен банк Австрия и Ощадбанк Украина
По результатам отслеживания GPS-сигнала, похищенные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта вблизи объекта одной из местных силовых структур. Представители посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел уже подтвердили локализацию спецтранспорта, однако судьба экипажей остается неизвестной. В заблокированных машинах перевозились значительные активы: 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов банковского золота.
Международные соглашения и позиция финансового учреждения
Руководство Ощадбанка подчеркивает, что операция проводилась в рамках действующего международного соглашения между банками, а все документы были оформлены надлежащим образом. Любые действия венгерской стороны по изъятию имущества или ограничению свободы сотрудников банка расцениваются как грубое нарушение международного права.
Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину
В настоящее время продолжается координация действий с украинскими дипломатами и правоохранительными ведомствами для разрешения кризиса и обеспечения безопасного возвращения персонала.
