Число жертв оползня в Индонезии возросло до 34 человек, спасательная операция осложняется сильными ливнями

В индонезийской провинции Западная Ява спасатели продолжают поисковую операцию в деревне Пасир Лангу, где мощный оползень унес жизни по меньшей мере 34 человек. Работы на месте трагедии осложняются непрерывными ливнями, которые создают угрозу новых обвалов и блокируют доступ техники к разрушенным домам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро среды, 28 января, официальное число погибших возросло с 20 до 34 человек, еще 32 человека считаются пропавшими без вести. К спасательным работам привлечено более 800 специалистов, включая военных и полицейских, а также девять экскаваторов. Однако из-за ухудшения погоды спасатели вынуждены периодически приостанавливать расчистку завалов.

Сегодня утром на месте оползня идет дождь, но все спасатели готовы продолжать поиски, ожидая подходящего момента – сообщил представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Абдул Мухари.

Сейчас команда экспертов проводит идентификацию тел, найденных под слоем грязи и камней.

Трагедия во время военных учений

Ситуация осложняется сообщением ВМС Индонезии о гибели 23 солдат, проходивших обучение по пограничному патрулированию в этом же регионе. На данный момент официальные лица выясняют, включены ли эти военные в общую статистику жертв оползня, или речь идет об отдельном инциденте, вызванном непогодой.

Деревня Пасир Лангу, расположенная в горной местности в 100 км от Джакарты, фактически оказалась отрезанной от внешнего мира. Удалось спасти лишь 23 человека, получивших травмы различной степени тяжести. Власти региона предупреждают о сохранении высокого уровня опасности в Бандунг Барат из-за длительных экстремальных осадков.

