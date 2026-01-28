Число жертв оползня в Индонезии возросло до 34 человек, спасательная операция осложняется сильными ливнями
Киев • УНН
В Индонезии в результате оползня погибли 34 человека, еще 32 считаются пропавшими без вести. Спасательные работы осложняются непрекращающимися ливнями.
В индонезийской провинции Западная Ява спасатели продолжают поисковую операцию в деревне Пасир Лангу, где мощный оползень унес жизни по меньшей мере 34 человек. Работы на месте трагедии осложняются непрерывными ливнями, которые создают угрозу новых обвалов и блокируют доступ техники к разрушенным домам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По состоянию на утро среды, 28 января, официальное число погибших возросло с 20 до 34 человек, еще 32 человека считаются пропавшими без вести. К спасательным работам привлечено более 800 специалистов, включая военных и полицейских, а также девять экскаваторов. Однако из-за ухудшения погоды спасатели вынуждены периодически приостанавливать расчистку завалов.
Сегодня утром на месте оползня идет дождь, но все спасатели готовы продолжать поиски, ожидая подходящего момента
Сейчас команда экспертов проводит идентификацию тел, найденных под слоем грязи и камней.
Трагедия во время военных учений
Ситуация осложняется сообщением ВМС Индонезии о гибели 23 солдат, проходивших обучение по пограничному патрулированию в этом же регионе. На данный момент официальные лица выясняют, включены ли эти военные в общую статистику жертв оползня, или речь идет об отдельном инциденте, вызванном непогодой.
Деревня Пасир Лангу, расположенная в горной местности в 100 км от Джакарты, фактически оказалась отрезанной от внешнего мира. Удалось спасти лишь 23 человека, получивших травмы различной степени тяжести. Власти региона предупреждают о сохранении высокого уровня опасности в Бандунг Барат из-за длительных экстремальных осадков.
