03:48
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Число жертв оползня в Индонезии возросло до 34 человек, спасательная операция осложняется сильными ливнями

Киев • УНН

 • 46 просмотра

В Индонезии в результате оползня погибли 34 человека, еще 32 считаются пропавшими без вести. Спасательные работы осложняются непрекращающимися ливнями.

Число жертв оползня в Индонезии возросло до 34 человек, спасательная операция осложняется сильными ливнями

В индонезийской провинции Западная Ява спасатели продолжают поисковую операцию в деревне Пасир Лангу, где мощный оползень унес жизни по меньшей мере 34 человек. Работы на месте трагедии осложняются непрерывными ливнями, которые создают угрозу новых обвалов и блокируют доступ техники к разрушенным домам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро среды, 28 января, официальное число погибших возросло с 20 до 34 человек, еще 32 человека считаются пропавшими без вести. К спасательным работам привлечено более 800 специалистов, включая военных и полицейских, а также девять экскаваторов. Однако из-за ухудшения погоды спасатели вынуждены периодически приостанавливать расчистку завалов.

Полиция Новой Зеландии нашла останки погибших после сокрушительного оползня на горе Маунгануи24.01.26, 07:10 • 4585 просмотров

Сегодня утром на месте оползня идет дождь, но все спасатели готовы продолжать поиски, ожидая подходящего момента

– сообщил представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Абдул Мухари.

Сейчас команда экспертов проводит идентификацию тел, найденных под слоем грязи и камней.

Трагедия во время военных учений

Ситуация осложняется сообщением ВМС Индонезии о гибели 23 солдат, проходивших обучение по пограничному патрулированию в этом же регионе. На данный момент официальные лица выясняют, включены ли эти военные в общую статистику жертв оползня, или речь идет об отдельном инциденте, вызванном непогодой.

Деревня Пасир Лангу, расположенная в горной местности в 100 км от Джакарты, фактически оказалась отрезанной от внешнего мира. Удалось спасти лишь 23 человека, получивших травмы различной степени тяжести. Власти региона предупреждают о сохранении высокого уровня опасности в Бандунг Барат из-за длительных экстремальных осадков.

Масштабный оползень поставил под угрозу существование части города на Сицилии27.01.26, 22:36 • 2358 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Село
Техника
Reuters
Индонезия
Джакарта