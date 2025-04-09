В Индонезии автобус с учениками попал в ДТП: по меньшей мере 11 человек погибли

Автобус, перевозивший 61 ученика и преподавателей, врезался в автомобили и мотоциклы на Западной Яве, Индонезия. В результате погибло по меньшей мере 11 человек, преимущественно учеников, и еще десятки получили ранения.