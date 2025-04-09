Блогеры не могут вылететь с Бали из-за отмены рейсов. Причинами называют вспышку вируса в Китае и возможное извержение вулкана,
хотя аэропорт работает в штатном режиме.
На фабрике по производству растительного масла в Джакарте произошел масштабный пожар, в результате которого погиб один человек. 20
пожарных машин боролись с огнем, который быстро охватил здание.
73-летний бывший генерал Прабово Субианто приведен к присяге в качестве нового президента Индонезии. Он сменил Джоко Видодо, который руководил страной в течение 10 лет.
Джоко Видодо провел первые встречи в новой столице Нусантари, где завершено 80% инфраструктурных работ. Президент планирует открыть новую столицу 17 августа, хотя официальный указ о переносе еще не подписан.
За последние три десятилетия количество дней, когда температура в 20 крупнейших столицах мира достигает 35°C или выше, увеличилось
на 52%, что подвергает более 300 миллионов человек опасности экстремальной жары.
Автобус, перевозивший 61 ученика и преподавателей, врезался в автомобили и мотоциклы на Западной Яве, Индонезия. В результате
погибло по меньшей мере 11 человек, преимущественно учеников, и еще десятки получили ранения.
Землетрясение магнитудой 6,5 баллов произошло у побережья индонезийского острова Ява, подземные толчки ощущались в Джакарте и
Бандунге, но предупреждение о цунами не было объявлено и жертв не зафиксировано.
На военном складе боеприпасов вблизи Джакарты, Индонезия, вспыхнул пожар, повлекший серию взрывов. О жертвах и пострадавших не
сообщается.