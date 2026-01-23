$43.180.08
01:52 • 10052 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 23691 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 36549 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 28697 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 24607 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 19469 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 18871 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 37138 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16252 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16681 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
В Индонезии завершили поиск жертв авиакатастрофы: найдены тела всех десяти погибших

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Индонезийские спасатели обнаружили тела всех десяти пассажиров самолета ATR 42–500, разбившегося в провинции Южный Сулавеси. Поисковая операция продолжалась до утра пятницы, 23 января, из-за сложных условий горной местности.

В Индонезии завершили поиск жертв авиакатастрофы: найдены тела всех десяти погибших

Индонезийские спасатели обнаружили тела пассажиров самолета ATR 42–500, который разбился в провинции Южный Сулавеси во время выполнения разведывательного рейса. Трагедия произошла еще в минувшие выходные, однако сложные условия горной местности и поисковая операция продолжались до утра пятницы, 23 января. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Турбовинтовой самолет группы Indonesia Air Transport (IAT) выполнял заказ Министерства морских дел и рыболовства для наблюдения за акваторией. Связь с бортом прервалась в субботу вблизи региона Марос. Обломки воздушного судна спасатели нашли разбросанными на склонах горы Булусараунг, расположенной примерно в 1500 километрах от Джакарты.

Жертвы авиакатастрофы и процесс эвакуации

На борту находились семеро членов экипажа и трое сотрудников профильного министерства. Представитель спасательного агентства Анди Султан во время эмоционального видеообращения подтвердил, что девятое и десятое тела были найдены рано утром в пятницу.

В Индонезии исчез самолет воздушного наблюдения: на борту находилось 11 человек17.01.26, 22:26 • 3979 просмотров

В настоящее время продолжается процесс эвакуации останков погибших в ближайший медицинский центр для идентификации.

Расследование причин трагедии

Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT) уже получил доступ к "черному ящику" самолета. Эксперты изучают записи переговоров и технические параметры полета, чтобы выяснить причины аварии. Это первая смертельная катастрофа с участием самолета модели ATR 42 в Индонезии за последние десять лет – предыдущая масштабная трагедия с этим типом судна произошла в 2015 году в регионе Папуа. 

В Индонезии нашли обломки самолета ATR 42–500: судьба 11 человек остается неизвестной18.01.26, 06:55 • 5855 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Индонезия
Джакарта