В Индонезии завершили поиск жертв авиакатастрофы: найдены тела всех десяти погибших

Индонезийские спасатели обнаружили тела пассажиров самолета ATR 42–500, который разбился в провинции Южный Сулавеси во время выполнения разведывательного рейса. Трагедия произошла еще в минувшие выходные, однако сложные условия горной местности и поисковая операция продолжались до утра пятницы, 23 января. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Турбовинтовой самолет группы Indonesia Air Transport (IAT) выполнял заказ Министерства морских дел и рыболовства для наблюдения за акваторией. Связь с бортом прервалась в субботу вблизи региона Марос. Обломки воздушного судна спасатели нашли разбросанными на склонах горы Булусараунг, расположенной примерно в 1500 километрах от Джакарты.

Жертвы авиакатастрофы и процесс эвакуации

На борту находились семеро членов экипажа и трое сотрудников профильного министерства. Представитель спасательного агентства Анди Султан во время эмоционального видеообращения подтвердил, что девятое и десятое тела были найдены рано утром в пятницу.

В настоящее время продолжается процесс эвакуации останков погибших в ближайший медицинский центр для идентификации.

Расследование причин трагедии

Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT) уже получил доступ к "черному ящику" самолета. Эксперты изучают записи переговоров и технические параметры полета, чтобы выяснить причины аварии. Это первая смертельная катастрофа с участием самолета модели ATR 42 в Индонезии за последние десять лет – предыдущая масштабная трагедия с этим типом судна произошла в 2015 году в регионе Папуа.

