В Індонезії завершили пошук жертв авіакатастрофи: знайдено тіла всіх десятьох загиблих

Індонезійські рятувальники виявили тіла пасажирів літака ATR 42–500, який розбився в провінції Південний Сулавесі під час виконання розвідувального рейсу. Трагедія сталася ще минулими вихідними, проте складні умови гірської місцевості та пошукова операція тривали до ранку п'ятниці, 23 січня. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Турбогвинтовий літак групи Indonesia Air Transport (IAT) виконував замовлення Міністерства морських справ та рибальства для спостереження за акваторією. Зв'язок із бортом перервався у суботу поблизу регіону Марос. Уламки повітряного судна рятувальники знайшли розкиданими на схилах гори Булусараунг, що розташована приблизно за 1500 кілометрів від Джакарти.

Жертви авіакатастрофи та процес евакуації

На борту перебувало семеро членів екіпажу та троє співробітників профільного міністерства. Представник рятувального агентства Анді Султан під час емоційного відеозвернення підтвердив, що дев'яте та десяте тіла були знайдені рано-вранці у п'ятницю.

В Індонезії зник літак повітряного спостереження: на борту перебувало 11 осіб

Наразі триває процес евакуації останків загиблих до найближчого медичного центру для ідентифікації.

Розслідування причин трагедії

Національний комітет з безпеки на транспорті Індонезії (KNKT) уже отримав доступ до "чорної скриньки" літака. Експерти вивчають записи переговорів та технічні параметри польоту, щоб з'ясувати причини аварії. Це перша смертельна катастрофа за участю літака моделі ATR 42 в Індонезії за останні десять років – попередня масштабна трагедія з цим типом судна сталася у 2015 році в регіоні Папуа.

В Індонезії знайшли уламки літака ATR 42–500: доля 11 осіб залишається невідомою