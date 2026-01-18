$43.180.08
В Індонезії знайшли уламки літака ATR 42–500: доля 11 осіб залишається невідомою

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Індонезійські рятувальники знайшли уламки літака розвідки ATR 42–500, що зник напередодні. На борту перебувало 11 осіб, їхня доля залишається невідомою.

В Індонезії знайшли уламки літака ATR 42–500: доля 11 осіб залишається невідомою

18 січня індонезійські рятувальники виявили уламки літака розвідки Міністерства морських справ та рибальства, який зник напередодні в провінції Південний Сулавесі. Турбогвинтовий борт ATR 42–500 авіакомпанії Indonesia Air Transport виконував завдання з моніторингу рибного господарства. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зв’язок із літаком було втрачено в суботу близько 13:30 за місцевим часом, коли він перебував неподалік регіону Марос, прямуючи до Макассара з Джок'якарти. О 07:46 неділі екіпажі гелікоптерів помітили перші частини конструкції в районі гори Булусараунг.

Рятувальники ідентифікували кілька зон із уламками: розбите вікно та частини фюзеляжу на схилах гори, хвостову частину літака біля підніжжя гірського хребта.

За даними сервісу Flightradar24, останній сигнал від борта надійшов, коли він летів на низькій висоті над океаном приблизно за 20 км від аеропорту призначення.

Рятувальна операція

На борту перебувало 11 осіб: вісім членів екіпажу та троє співробітників міністерства. Голова рятувального агентства Мухаммад Аріф Анвар повідомив про залучення значних сил для пошуку.

Нашим пріоритетом є пошук жертв, і ми сподіваємося, що деяких з них ми зможемо безпечно евакуювати. Ми відправляємо 1200 осіб для проведення операції на місці падіння

– заявив Мухаммад Аріф Анвар.

Пошукові роботи суттєво ускладнюються густим туманом та важкодоступним гірським рельєфом. Національний комітет з безпеки на транспорті Індонезії розпочав розслідування для встановлення причин катастрофи.

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Reuters
Індонезія